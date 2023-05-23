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«ليني كرافيتز» و«بيلي إيليش».. أبرز المشاركين في حفل من أجل كوكب الأرض

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 مايو 2023, 10:27 صباحا
«ليني كرافيتز» و«بيلي إيليش».. أبرز المشاركين في حفل من أجل كوكب الأرض
بيلي إيليش خلال الغداء الذي أقيم في لوس أنجلوس للمرشحين للاحتفال الرابع والتسعين لتوزيع جوائز الأوسكار، 7 مارس 2022. (أرشيفية: أ ف ب)
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يشارك المغنون الأميركيون ليني كرافيتز وبيلي إيليش وبن هاربر، يوم 22 يونيو، في حفل موسيقي خيري يقام في باريس من أجل المناخ ومكافحة الفقر، على هامش قمة دولية تنظم بمبادرة من الإليزيه، حسبما أعلنت منظمة «غلوبال سيتيزن» غير الحكومية، اليوم الثلاثاء.

كذلك يشارك مغنون آخرون هم هير (H.E.R) وجون باتيست وفينياس وموسيمان في الحفلة المجانية التي تقام في ساحة شان دو مارس، حيث سبق لـ«غلوبال سيتيزن» أن نظمت حفلة العام 2021 ضمت عددا كبيرا من النجوم، من بينهم البريطاني إلتون جون، وفق وكالة «فرانس برس».

وأُطلق على الحفلة الجديدة عنوان «باور آور بلانت: لايف إن باريس»، وهي تسلط الضوء على قمة «ميثاق مالي عالمي جديد» التي تقام في 21 و22 يونيو في باريس، بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتهدف إلى إصلاح النظام المالي العالمي لمواجهة التحديات المناخية.

باور آور بلانت
وطرحت باريس فكرة القمة في الخريف خلال مؤتمر الأطراف بشأن المناخ «كوب27» في مصر مع رئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي التي تواجه جزيرتها خطر الأعاصير وارتفاع مستوى مياه المحيط، بسبب التغيير المناخي، وتشارك في رئاسة حملة «باور آور بلانت» من «غلوبال سيتيزن».

وتأمل المنظمة غير الحكومية من خلال هذه الحملة في «حضور قوي والتزامات» في باريس من جانب الرئيس الجديد للبنك الدولي أجاي بانغا، ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، ودول مجموعة العشرين.

وتدعو المنظمة إلى «تغيير تدريجي» لتمكين البلدان الفقيرة والنامية من الحصول على «التمويل الذي تحتاجه بشكل عاجل لتسريع انتقالها إلى الطاقة النظيفة، وبناء قدرتها على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية وتلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحا».

ونقل البيان عن ماكرون تحذيره من أن «التحول المناخي لن يتحقق على نطاق عالمي» ما لم يتوافر قدر أكبر «من العدالة والإنصاف». ونبّه ليني كرافيتز إلى أن «الأجيال المقبلة سترث كوكبا دمره التغير المناخي»، داعيا إلى «التغيير».

وواظبت منظمة «غلوبال سيتيزن» التي شارك في تأسيسها العام 2008 الناشط في مجال العمل الخيري الأسترالي هيو إيفانز، وتتخذ من نيويورك مقرا لها، على تنظيم مهرجان «غلوبال سيتيزن» على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة منذ العام 2012، وتوزع تذاكر مجانية على الأشخاص الذين يتعهدون بالعمل ضد الفقر. 

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