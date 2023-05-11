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معرض «زاوية تشكيلة» بكلية الفنون والعمارة درنة «صور»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 مايو 2023, 01:31 مساء
معرض «زاوية تشكيلة» بكلية الفنون والعمارة درنة «صور»
معرض «زاوية تشكيلة» بكلية الفنون والعمارة درنة على هامش المؤتمر الدولي الأول. (جامعة درنة).
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نُظم معرض «زاوية تشكيلة» لعدد من الفنانين التشكيلين بمدينة درنة، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الاول لكلية الفنون والعمارة جامعة درنة، حيث عرض المشاركون أعمالهم الإبداعية التي جسدت عددا من معالم مدينة درنة مثل وكالة الطرابلسي «الخرازة» والبياصة الحمراء وسوق الظلام، والجامع العتيق «الكبير» وجامع السنوسية والشلال وغيرها من أزقة ومباني المدينة القديمة.

وشارك في المعرض الفنانون: عبدالفتاح بن طاهر، ومريم الصوينعي ونسرين الحمر وسلمى الحصادي وياسمين بودراعة  وأمنة السيد وفيروز الصوينعي. وافتُتح معرض «زاوية تشكيلة» بكلية الفنون والعمارة درنة أول من أمس الثلاثاء بمقر كلية التربية بجامعة درنة بوسط المدينة بحضور عدد من الفنانين والمهتمين بالفن التشكيلي والمثقفين والأدباء والكتاب والأكاديميين الليبيين.

واختتمت كلية الفنون والعمارة بجامعة درنة أمس الأربعاء مؤتمرها الدولي الأول والذي نظمته تحت عنوان: «العمارة المحلية التقليدية الواقع والتحديات»، والذي أُقيم بمدرج الملك إدريس السنوسي بكلية التربية بجامعة درنة، بمشاركة عدد من الأكاديميين والمختصين من ليبيا والجزائر والبوسنة والهرسك وبريطانيا، سواء بالحضور الشخصي أو عبر تقنية «zoom»، كما أقيم على هامش المؤتمر معرض آخر للصور الفوتوغرافية للدكتور فتح الله بوعزة بعنوان «ذاكرة المدينة القديمة درنة».

رئيس جامعة درنة الدكتور ناصر عياد يفتتح معرض «زاوية تشكيلة» بكلية الفنون والعمارة درنة. (جامعة درنة).
رئيس جامعة درنة الدكتور ناصر عياد يفتتح معرض «زاوية تشكيلة» بكلية الفنون والعمارة درنة. (جامعة درنة).
معرض «زاوية تشكيلة» بكلية الفنون والعمارة درنة على هامش المؤتمر الدولي الأول. (جامعة درنة).
معرض «زاوية تشكيلة» بكلية الفنون والعمارة درنة على هامش المؤتمر الدولي الأول. (جامعة درنة).
معرض «زاوية تشكيلة» بكلية الفنون والعمارة درنة على هامش المؤتمر الدولي الأول. (جامعة درنة).
معرض «زاوية تشكيلة» بكلية الفنون والعمارة درنة على هامش المؤتمر الدولي الأول. (جامعة درنة).
معرض «زاوية تشكيلة» بكلية الفنون والعمارة درنة على هامش المؤتمر الدولي الأول. (جامعة درنة).
معرض «زاوية تشكيلة» بكلية الفنون والعمارة درنة على هامش المؤتمر الدولي الأول. (جامعة درنة).
معرض «زاوية تشكيلة» بكلية الفنون والعمارة درنة على هامش المؤتمر الدولي الأول. (جامعة درنة).
معرض «زاوية تشكيلة» بكلية الفنون والعمارة درنة على هامش المؤتمر الدولي الأول. (جامعة درنة).
معرض «زاوية تشكيلة» بكلية الفنون والعمارة درنة «صور»
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