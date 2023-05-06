  • Alwasat News
Atwasat

المخرج الليبي فرج معيوف يفوز بالجائزة الفضية لمهرجان واسط

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 01:04 مساء
المخرج الليبي فرج معيوف يفوز بالجائزة الفضية لمهرجان واسط
جانب من فعاليات مهرجان وساط السينمائي بالعراق (أرشيفية: الانترنت)
alwasat radio

فاز المخرج الليبي فرج معيوف بالجائزة الفضية لمهرجان واسط السينمائي الدولي الثامن فور إعلان نتائج الأفلام الفائزة في يومه الأخير.

كما أسفرت النتائج عن فوز فيلم «الدفينة» للمخرج الأردني رائد عودة، بالجائزة الذهبية، والفيلم السوداني «إبرة وخيط» للمخرج ناصر يوسف بالجائزة البرونزية، فيما فاز الفيلم العراقي الإيراني المشترك «عين الخبز» للمخرج عثمان محمد، بجائزة لجنة التحكيم، ونوهت اللجنة للفيلم العراقي «الجائزة» للمخرجة أبرار عبدالكريم.

وتأسس المهرجان الذي تنظمه مديرية المسرح والفنون البصرية بوزارة الثقافة، بالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين في 2013، بصبغة محلية قبل أن ينفتح على العالمية.

وتقول وزارة الثقافة إن المهرجان يهدف إلى «ترسيخ مفاهيم صناعة السينما في الأردن وتقديم نماذج عالمية عربية تم اختيارها بعناية ضمن أسس وضعت لذلك، من أجل خلق مساحة حوار بصري ثرية تنضج بالتجربة والمراكمة».

 يشار إلى أن مهرجان واسط السينمائي بدأ فعالياته أول من أمس الخميس بمشاركة 13 فيلماً قصيراً من 11 دولة عربية إضافة إلى إيران. 

الفعاليات ثلاثة أيام تتخلها جولات ترفيهية وسياحية لضيوف العراق وضيوف محافظة واسط ويقام المهرجان تحت شعار(السينما ثقافة الشعوب.

كما أن مؤسسة سنتر فن في قضاء النعمانية هي التي تقيم المهرجان بالتعاون والتنسيق مع نقابة الفنانين العراقيين.

 

 

 

 

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لأول مرة فى أميركا.. نيويورك تحظر استخدام أفران الغاز في المباني الجديدة

لأول مرة فى أميركا.. نيويورك تحظر استخدام أفران الغاز في المباني الجديدة
ليبيا تشارك بـ12 لعبة رياضية في عالمية الألعاب الجامعية بالصين

ليبيا تشارك بـ12 لعبة رياضية في عالمية الألعاب الجامعية بالصين
بنغازي تستضيف بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة

بنغازي تستضيف بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة
فيرستابن الأسرع في التجارب الحرة لـ«فورمولا 1»

فيرستابن الأسرع في التجارب الحرة لـ«فورمولا 1»
قراءة جديدة لماضي أميركا اللاتينية الاستعماري في معرض بنيويورك

قراءة جديدة لماضي أميركا اللاتينية الاستعماري في معرض بنيويورك
كيك التوفي من المطبخ الألماني

كيك التوفي من المطبخ الألماني
«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام

«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام
العالم يتابع تتويج ملك بريطانيا اليوم.. تعرف على برنامج الاحتفالات

العالم يتابع تتويج ملك بريطانيا اليوم.. تعرف على برنامج الاحتفالات
المبدعة التشكيلية نجاة بامري

المبدعة التشكيلية نجاة بامري
«يونيسف»: معارك السودان تحصد أطفالا بأعداد مرعبة

«يونيسف»: معارك السودان تحصد أطفالا بأعداد مرعبة
«تحقيقات»: سكري سبها المختنق

«تحقيقات»: سكري سبها المختنق
تقرير: جماهير الأهلي طرابس تحتفل بالتتويج بـ«كأس ليبيا» للمرة السابعة

تقرير: جماهير الأهلي طرابس تحتفل بالتتويج بـ«كأس ليبيا» للمرة السابعة
ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية

ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية
حفتر يبحث مع وزير الداخلية الإيطالي التعاون الأمني ومكافحة الهجرة

حفتر يبحث مع وزير الداخلية الإيطالي التعاون الأمني ومكافحة الهجرة
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الهلال والصقور في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الهلال والصقور في «دورينا»
رقم قياسي في أبريل.. ارتفاع حرارة سطح البحار يحولها إلى «قنبلة احترار مناخي موقوتة»

رقم قياسي في أبريل.. ارتفاع حرارة سطح البحار يحولها إلى «قنبلة احترار مناخي ...
«أطفال أبطال» (10)‎: المغرد

«أطفال أبطال» (10)‎: المغرد
«أكلات ماجدة 2» (حـ 22): مصقعة المرقاز و«زلابيا»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 22): مصقعة المرقاز و«زلابيا»
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«باليه على الرصاص» و«حجارة على شكل خبز».. كيف رصد الفنانون التشكيليون أهوال حرب أوكرانيا؟
«باليه على الرصاص» و«حجارة على شكل خبز».. كيف رصد الفنانون ...
جون رايلي يترأس لجنة «نظرة ما» في مهرجان كان
جون رايلي يترأس لجنة «نظرة ما» في مهرجان كان
وفاة أرملة الشاعر محمد الفيتوري جراء اشتباكات الخرطوم
وفاة أرملة الشاعر محمد الفيتوري جراء اشتباكات الخرطوم
حفاوة عربية بتجربة الكاتب الليبي سالم الهنداوي
حفاوة عربية بتجربة الكاتب الليبي سالم الهنداوي
النجم البريطاني إد شيران يكسب الدعوى المرفوعة ضده في نيويورك بتهمة السرقة الأدبية
النجم البريطاني إد شيران يكسب الدعوى المرفوعة ضده في نيويورك ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الفنان السوري محمد قنوع
وفاة الفنان السوري محمد قنوع...
«ابتسم أيها الجنرال».. مسلسل رمضاني حمل إسقاطات على العائلة الحاكمة في سورية
«ابتسم أيها الجنرال».. مسلسل رمضاني حمل إسقاطات على العائلة ......
إبراهيم المصراتي يشارك في ملتقى المؤانسة الدولي للخط العربي بتونس
إبراهيم المصراتي يشارك في ملتقى المؤانسة الدولي للخط العربي ......
القاهرة تردّ على وثائقي نتفليكس: كليوباترا كانت ذات بشرة فاتحة اللون
القاهرة تردّ على وثائقي نتفليكس: كليوباترا كانت ذات بشرة ......
«بلوندي» و«بلينك-182» في اليوم الأول لمهرجان كوتشيلا
«بلوندي» و«بلينك-182» في اليوم الأول لمهرجان كوتشيلا...
المزيد
المخرج الليبي فرج معيوف يفوز بالجائزة الفضية لمهرجان واسط
المخرج الليبي فرج معيوف يفوز بالجائزة الفضية لمهرجان واسط...
قراءة جديدة لماضي أميركا اللاتينية الاستعماري في معرض بنيويورك
قراءة جديدة لماضي أميركا اللاتينية الاستعماري في معرض ......
المبدعة التشكيلية نجاة بامري
المبدعة التشكيلية نجاة بامري...
النجم البريطاني إد شيران يكسب الدعوى المرفوعة ضده في نيويورك بتهمة السرقة الأدبية
النجم البريطاني إد شيران يكسب الدعوى المرفوعة ضده في نيويورك......
حفاوة عربية بتجربة الكاتب الليبي سالم الهنداوي
حفاوة عربية بتجربة الكاتب الليبي سالم الهنداوي...
المزيد