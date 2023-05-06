المخرج الليبي فرج معيوف يفوز بالجائزة الفضية لمهرجان واسط

القاهرة - بوابة الوسط

فاز المخرج الليبي فرج معيوف بالجائزة الفضية لمهرجان واسط السينمائي الدولي الثامن فور إعلان نتائج الأفلام الفائزة في يومه الأخير.

كما أسفرت النتائج عن فوز فيلم «الدفينة» للمخرج الأردني رائد عودة، بالجائزة الذهبية، والفيلم السوداني «إبرة وخيط» للمخرج ناصر يوسف بالجائزة البرونزية، فيما فاز الفيلم العراقي الإيراني المشترك «عين الخبز» للمخرج عثمان محمد، بجائزة لجنة التحكيم، ونوهت اللجنة للفيلم العراقي «الجائزة» للمخرجة أبرار عبدالكريم.

وتأسس المهرجان الذي تنظمه مديرية المسرح والفنون البصرية بوزارة الثقافة، بالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين في 2013، بصبغة محلية قبل أن ينفتح على العالمية.

وتقول وزارة الثقافة إن المهرجان يهدف إلى «ترسيخ مفاهيم صناعة السينما في الأردن وتقديم نماذج عالمية عربية تم اختيارها بعناية ضمن أسس وضعت لذلك، من أجل خلق مساحة حوار بصري ثرية تنضج بالتجربة والمراكمة».

يشار إلى أن مهرجان واسط السينمائي بدأ فعالياته أول من أمس الخميس بمشاركة 13 فيلماً قصيراً من 11 دولة عربية إضافة إلى إيران.

الفعاليات ثلاثة أيام تتخلها جولات ترفيهية وسياحية لضيوف العراق وضيوف محافظة واسط ويقام المهرجان تحت شعار(السينما ثقافة الشعوب.

كما أن مؤسسة سنتر فن في قضاء النعمانية هي التي تقيم المهرجان بالتعاون والتنسيق مع نقابة الفنانين العراقيين.