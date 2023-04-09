الليلة.. ندوة فنية تناقش الدراما الرمضانية في ليبيا بـ«السيرة العامرية»

القاهرة - بوابة الوسط

تنظم الجمعية الليبية للآداب والفنون، في تمام الساعة الحادية عشرة، مساء اليوم الأحد، ندوة حوارية بعنوان «الدراما الليبية في شهر رمضان: السيرة العامرية نموذجا»، بقاعة الندوات بالقبة الفلكية في طرابلس.

وتستضيف الندوة الكاتب والمخرج نزار الحراري، الذي يسلط الضوء على تجربة مسلسل «السيرة العامرية» في رمضان من العام الماضي. وتأتي ندوة «الدراما الليبية في شهر رمضان: السيرة العامرية نموذجا»، ضمن البرنامج الثقافي الرمضاني بالقبة الفلكية.

نجاح السيرة العامرية

وخلال شهر رمضان المبارك للعام 2022 عُرضت «السيرة العامرية» ولاقت إقبالا منقطع النظير بين المشاهدين الليبيين، وسرد التوثيق الدرامي للمسلسل سيرة رواها شخصية المحامي السيفاو بن عامر بشكل جذاب وجديد على الدراما الليبية، وهي قصة أسرته التي هاجرت من قريتهم الأم «قصر الخوابي» بداية الخمسينيات إلى طرابلس، في رحلة صعبة مليئة بالإثارة والغموض الذي لن تتكشف مفاتيحه إلا في نهاية المسلسل لمزيد من التشويق. واستمرت أحداث هذه السيرة لتقود أبطال العمل إلى أحداث وإسقاطات تمزج الماضي بالحاضر.

وشارك في المسلسل النجوم محمد عثمان، وواصف الخويلدي، ونضال كحلول، وسند تنتوش، وجميلة المبروك، وذكرى يونس، بالإضافة إلى المسرحي الكبير أحمد إبراهيم، مع ظهور مميز للنجمين التونسيين كمال التواتي وأحمد الحفيان.