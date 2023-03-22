آندي تايلور يشارك في مشروع موسيقي جديد رغم مرضه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت فرقة «دوران دوران» البريطانية، الثلاثاء، أنها ستتعاون مجددا مع عازف الغيتار السابق فيها آندي تايلور الذي يعاني وضعا صحيا حرجا، في مشروع موسيقي جديد تقرر إطلاقه هذه السنة.

كان قائد الفرقة البريطانية سايمون لوبون، قد قرأ رسالة من آندي تايلور خلال احتفال في لوس أنجليس في نوفمبر الفائت، أوضح فيها عازف الغيتار أن شُخصت إصابته بسرطان البروستاتا النقيلي في مرحلته الرابعة العام 2018، وفق «فرانس برس».

إلا أن تايلور (62 عاما) سيشارك مع الفرقة «في بعض الأغنيات».

وكتبت الفرقة على «تويتر»: «يسر دوران دوران أن تؤكد أن مشروعا موسيقيا جديدا في طور الإعداد، ومن المقرر إطلاقه في وقت لاحق من السنة الجارية».

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وأوضحت أن «أسرة دوران دوران الموسعة وأصدقاء قدامى وجددا سيشاركون في التسجيلات الجديدة، من بينهم العضو السابق في الفرقة آندي تايلور الذي سينضم إلينا على الغيتار في بضع أغنيات».

تأسست الفرقة العام 1978 في برمنغهام وسط إنجلترا، ويعود الانفصال بينها وبين آندي تايلور إلى العام 2006. وحققت الفرقة نجاحا واسعا في الثمانينيات بفضل عدد من الأغنيات، أبرزها «ريو» و«وايلد بويز» و«إيه فيو تو كيل».