«تيد لاسو» في البيت الأبيض للتوعية بأهمية الصحة النفسية

القاهرة - بوابة الوسط

قابل طاقم مسلسل «تيد لاسو» الكوميدي، الإثنين، الرئيس الأميركي جو بايدن، في خطوة ترمي إلى التوعية بأهمية الصحة النفسية.

وقبيل لقاء بايدن، دُعي الممثل جايسن سودايكس الذي يؤدّي شخصية تيد لاسو، وهو مدرب كرة قدم أميركي يصبح قائدا لفريق بريطاني، للمشاركة في المؤتمر الصحفي اليومي للناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، وفق «فرانس برس».

وقال أمام الصحفيين «بغض النظر من أنتم وأين تعيشون ولمن تصوّتون، كل واحد منّا يعرف أحدا عانى مشكلة نفسية وشعر بالعزلة والقلق والوحدة».

ودعا سودايكس الذي كان مُحاطا بممثلين آخرين من المسلسل، إلى الاستماع بصورة أكبر للمرضى والحدّ من «وصمة العار» المرتبطة بمواضيع الصحة الذهنية.

وشهد وصول سودايكس الذي يؤدي في المسلسل شخصية تواجه نوبات هلع وقلق إلى القاعة، احتجاجا من مراسل يعمل لصالح موقع «توداي نيوز أفريكا».

مزيف

وكرّر الصحفي مرات عدة بأنّ كارين جان بيار لم تختره من بين الصحفيين الذين سيوجهون أسئلتهم إلى سودايكس، فيما طلب عدد من الصحفيين الموجودين منه الصمت، قبل أن تتدخل جان بيار لإعادة الهدوء إلى القاعة.

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وحاول سوديكيس تلطيف الأجواء من خلال التوجه إلى صحفي «مزيّف» في القاعة، هو في الواقع أحد الممثلين في المسلسل.

ونال «تيد لاسو» المعروض عبر منصة «أبل تي في +» والذي انطلق موسمه الثالث في 15 مارس، جوائز عدة.