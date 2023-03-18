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فنان الإسكندرية الحالم سيف وانلي

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي السبت 18 مارس 2023, 10:21 صباحا
فنان الإسكندرية الحالم سيف وانلي
الفنان سيف وانلي
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كتب الفنان الكبير عصمت داوستاشى عن الفنان سيف وانلى: «على خشبة مسرح الأوبرا اكتشف أن البشر نغمات لونية تتباعد وتتقارب. فى لوحة الحياة براعة فى البساطة. رغم تعقيدات الحياة التى تواجهها. لوحاته لحن حالم زهرة بسيطة رقيقة تخفق أوراقها الرقيقة بحب الإنسان وتغنى للحياة».

وقد قال الموسيقار الراحل مدحت عاصم عن صديق عمره إن أسعد أيام سيف هى التى كان يقضيها أمام البحر يسمع منه أنغاما لم يكن يسمعها سواه، وكان يقول: «أنا موسيقى أيضًا أعزف الألوان على سطح اللوحات البيضاء..»، ويستهل الكاتب ماهر مقالته المنشورة في «المصري»، قائلا: «كل شىء مصدر إلهام فى الكون، لكننى ضعيف أمام الأديرة والراهبات والكاتدرائيات».. كلمات لخص بها الفنان التشكيلى السكندرى الكبير سيف وانلى تجربته فى عالم الإبداع.

البحر ملك علمه الألوان 
وأضاف سيف: «.. ملكُ هو البحر. أشعر وأنا على ظهر مركب بأننى فى حضرة ملك.. وأى ملك.. عينى لم تعد تراه.. لأنه داخلنى وملأنى فغرقت فيه.. علمنى الألوان كلها ونسماته فى لوحاتى». ولو أضف ما اقتبسه الكاتب مما قاله عن الفنان سيف وائلي لما تركت لي أسطر أنسبها لنفسي. ويفخر الفنان سيف وانلي بمدينته الإسكندرية فيقول: «تلك المدينة العبقرية.. علمتنا الفن والأدب والموسيقى.. علمت محمود سعيد وسلامة حجازى وسيد درويش، وعلمتنا أيضا كيف نعشقها».

لم يترك المقال الذي أشرت إليه ما نضيف سوى أن الفنان سيف وانلي ولد سنة فى الإسكندرية فى 31 مارس 1906، واسمه الحقيقى محمد سيف الدين، ووالده إسماعيل بك محمد وانلى، أما والدته فهى عصمت هانم الداغستانى، وتوفى في استوكهولم 15 فبراير 1979. عمل أستاذا لفن التصوير الزيتي في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية عند إنشائها صيف 1957 ومستشارا فنيا بقصور الثقافة بالإسكندرية. كما كان رئيسا للجمعية الأهلية للفنون الجميلة. ويعتبر هو وأخوه الأصغر أدهم وانلي من أشهر الفنانين التشكيليين في مصر. وكان مرسمهما مزارا للفنانين والمثقفين لأكثر من 40 عاما حتى بعد وفاة أدهم واستمرار سيف في مسيرته الفنية. ولهما متحف باسميهما في مجمع متاحف محمود سعيد بالإسكندرية.

درس الفن في مدرسة حسن كامل العام 1929 والتي سميت فيما بعد «الجمعية الأهلية للفنون الجميلة بالإسكندرية». ثم كان هو وأخوه الأصغر (أدهم وانلي) أول تلميذين ينتظمان في مرسم الفنان (أتورينو بيكي -Bicch) يوم افتتاحه في 9 أكتوبر العام 1930، وبعد رحيل (بيكي) افتتحا مرسما خاصا لتعليم الرسم في 18 يونيو 1935.

آلاف اللوحات بألوان الزيت والجواش والفحم وبمواد أخرى
غطت أعماله الإسكندرية، ومحافظة الدقهلية، وفندق كليوباترا بالقاهرة، وفندق شيراتون بالقاهرة، وفندق البوريفاج بالإسكندرية، ووزارة الخارجية الإيطالية بروما ومحطة الركاب بميناء الإسكندرية. كما صمم الكثير من ديكورات المسرح، مثل مسرحية شهرزاد وأوبريت بلياتش كارمن.

وله آلاف اللوحات بألوان الزيت والجواش والفحم وبمواد أخرى صور فيها الكنائس والشوارع والمقاهي والحدائق وسباق الخيل والسيرك والألعاب الرياضية والمنتديات العامة والحياة الفنية التي مرت بمدينة الإسكندرية. فاز بالجائزة الكبرى في بينالي الإسكندرية العام 1959، وحصل على جائزة الدولة التقديرية العام 1973 . كما حصل على الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون في أكتوبر 1977.

فنان الإسكندرية الحالم سيف وانلي
فنان الإسكندرية الحالم سيف وانلي
فنان الإسكندرية الحالم سيف وانلي
فنان الإسكندرية الحالم سيف وانلي
فنان الإسكندرية الحالم سيف وانلي
فنان الإسكندرية الحالم سيف وانلي
فنان الإسكندرية الحالم سيف وانلي
فنان الإسكندرية الحالم سيف وانلي
فنان الإسكندرية الحالم سيف وانلي
فنان الإسكندرية الحالم سيف وانلي
فنان الإسكندرية الحالم سيف وانلي
فنان الإسكندرية الحالم سيف وانلي
فنان الإسكندرية الحالم سيف وانلي
فنان الإسكندرية الحالم سيف وانلي
فنان الإسكندرية الحالم سيف وانلي
فنان الإسكندرية الحالم سيف وانلي
فنان الإسكندرية الحالم سيف وانلي
فنان الإسكندرية الحالم سيف وانلي
فنان الإسكندرية الحالم سيف وانلي
فنان الإسكندرية الحالم سيف وانلي
فنان الإسكندرية الحالم سيف وانلي
فنان الإسكندرية الحالم سيف وانلي
فنان الإسكندرية الحالم سيف وانلي
فنان الإسكندرية الحالم سيف وانلي
فنان الإسكندرية الحالم سيف وانلي
فنان الإسكندرية الحالم سيف وانلي
فنان الإسكندرية الحالم سيف وانلي
فنان الإسكندرية الحالم سيف وانلي
فنان الإسكندرية الحالم سيف وانلي
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