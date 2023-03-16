محمد منير يغني لـ«سره الباتع» في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

كشف المخرج خالد يوسف انتهاء الفنان الكبير محمد منير من تسجيله أغنية مسلسل «سره الباتع» المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وكتب يوسف عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «مع الكينغ محمد منير أثناء تسجيل أغنية مسلسل (سره الباتع) من ألحان ولي سعد الأمل الباقي في الموسيقى الشرقية وكلمات مصطفى إبراهيم شاعر هذا الزمان». وتابع خالد «رأيي أن هذه الأغنية ومشاهدها في المسلسل هي أكثر ما سيبقى في وجدان الناس».

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مسلسل «سره الباتع» يضم طاقم عمل ضخم يصل إلى 60 ممثل، منهم أحمد فهمي وريم مصطفى وأحمد السعدني وحنان مطاوع وحسين فهمي ونجلاء بدر وعمرو عبدالجليل وصلاح عبدالله وهالة صدقى وأحمد عبدالعزيز وأحمد وفيق، كما يشارك من الفنانين العرب، الكويتية شمس، والتونسية رانيا التومي والسوري نضال نجم، وهو مأخوذ عن قصة للأديب الراحل يوسف إدريس، معالجة درامية وإخراج خالد يوسف.