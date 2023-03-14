  • Alwasat News
Atwasat

إعادة مغني البوب البريطاني غاري غليتر إلى السجن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 مارس 2023, 04:50 مساء
إعادة مغني البوب البريطاني غاري غليتر إلى السجن
مغني البوب البريطاني غاري غليتر (أ ف ب)
alwasat radio

أعيد، الإثنين، مغني البوب البريطاني غاري غليتر (79 عامًا) الذي حُكم عليه سنة 2015 بالحبس 16 عامًا لإدانته بارتكاب اعتداءات جنسية على ثلاث قاصرات، إلى السجن بسبب انتهاكه شروط الإفراج عنه، على ما أعلنت دوائر المراقبة في بريطانيا.

وكان المغني السابق، واسمه الحقيقي بول غاد، الذي أُفرج عنه في الثالث من فبراير، دين العام 2015 بمحاولة اغتصاب وأربعة اعتداءات جنسية وممارسات جنسية مع فتاة قاصرة، وفق «فرانس برس».

وأُطلق في منتصف فترة حكمه، بعدما كان أمضى ثماني سنوات خلف القضبان.

وقال ناطق باسم دوائر المراقبة إن «حماية السكان هو أهم أولوية لنا، لذلك نحدد شروطًا صارمة للإفراج عن المسجونين، لكن عندما يخالفها هؤلاء لا نتردد في إعادتهم إلى السجن».

وكان غليتر يحظى بشهرة واسعة في الفترة التي اعتدى خلالها على القاصرات.

وضحايا غاري غليتر فتاتان كانتا في الثانية عشرة والثالثة عشرة من العمر حين اعتدى عليهما بعد إبعادهما عن والدتيهما.

أما الضحية الأصغر سنًّا فهي فتاة كانت في العاشرة عندما حاول أن يغتصبها في العام 1975.

فيتنام
وأوقف مغني الروك في الثامن والعشرين من أكتوبر العام 2012 بلندن، في ظل انكشاف فضائح عدة تتعلق باعتداءات جنسية على أطفال في المملكة المتحدة.

وكان غليتر أوقف في العام 1997 وحكم عليه بالسجن أربعة أشهر لإدانته بتهمة تحميل مقاطع تظهر أفعالًا جنسية مع أطفال، على جهاز الكمبيوتر الخاص به.

- سجن المغني آر. كيلي 30 عاما بتهمة اعتداءات جنسية

وقرر المغني بعد ذلك الابتعاد عن الأضواء، فانتقل إلى كمبوديا حيث أوقف وطرد منها العام 2002 لاتهامه بارتكاب أفعال جنسية مع أطفال. والعام 2006، حكم عليه بالسجن في فيتنام ثلاثة أعوام للسبب نفسه.

وبعدما أمضى عقوبة بالسجن سنتين وتسعة أشهر، عاد إلى بلده في العام 2008.

وحقق غليتر شهرة واسعة في سبعينيات القرن الفائت، واشتهر بأغنيات عدة أهمها «آي آم ذي ليدر أوف ذي غانغ».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اتحاد الكرة يقرر تفعيل المادة «53» ضد رافضي الانضمام لصفوف المنتخب

اتحاد الكرة يقرر تفعيل المادة «53» ضد رافضي الانضمام لصفوف المنتخب
فريق طبي إنجليزي يجري جراحات للأطفال في مركز أمراض القلب بتاجوراء

فريق طبي إنجليزي يجري جراحات للأطفال في مركز أمراض القلب بتاجوراء
بريطانيا تستعد لإعادة 5 آلاف قطعة أثرية للعراق

بريطانيا تستعد لإعادة 5 آلاف قطعة أثرية للعراق
يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق

يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق
للمرة الأولى.. سعر العملة اللبنانية يتخطّى 100 ألف ليرة مقابل الدولار

للمرة الأولى.. سعر العملة اللبنانية يتخطّى 100 ألف ليرة مقابل الدولار
عيد سعيد: «فندق خمس هموم» يسلط الضوء على نهب المال العام وتهريبه

عيد سعيد: «فندق خمس هموم» يسلط الضوء على نهب المال العام وتهريبه
عقيلة صالح: خارطة طريق جديدة حال فشل التوافق مع مجلس الدولة

عقيلة صالح: خارطة طريق جديدة حال فشل التوافق مع مجلس الدولة
مكتبة الملك إدريس تختتم مؤتمرها العلمي الثاني بـ«12 ورقة بحثية»

مكتبة الملك إدريس تختتم مؤتمرها العلمي الثاني بـ«12 ورقة بحثية»
«هيومن رايتس ووتش»: روسيا نقلت 4500 طفل أوكراني من دور الأيتام إلى أراضيها

«هيومن رايتس ووتش»: روسيا نقلت 4500 طفل أوكراني من دور الأيتام إلى أراضيها
الليبي بن إسماعيل يلتقي ممثل أوزبكستان في الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين

الليبي بن إسماعيل يلتقي ممثل أوزبكستان في الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين
صدمة إفلاس ثلاثة بنوك أميركية تضرب البورصات وتتسبّب في تراجعها

صدمة إفلاس ثلاثة بنوك أميركية تضرب البورصات وتتسبّب في تراجعها
باشاغا: جاهزون لمساندة مساعي باتيلي في عقد الانتخابات العام 2023

باشاغا: جاهزون لمساندة مساعي باتيلي في عقد الانتخابات العام 2023
بايدن يتعهد محاسبة المسؤولين عن إفلاس مصرفَي «سيليكون فالي» و«سغنتشر»

بايدن يتعهد محاسبة المسؤولين عن إفلاس مصرفَي «سيليكون فالي» و«سغنتشر»
حبس مدير فرع مصرف الادخار في بنغازي ومساهمين في جرائم فساد

حبس مدير فرع مصرف الادخار في بنغازي ومساهمين في جرائم فساد
تأملات في كيان هش (2-4)

تأملات في كيان هش (2-4)
من هو الأديب الياباني كنزابورو أوي؟

من هو الأديب الياباني كنزابورو أوي؟
احتفالات في المدارس باليوم الوطني للزي التقليدي (صور)

احتفالات في المدارس باليوم الوطني للزي التقليدي (صور)
شاهد في «وسط الخبر»: هل كتب باتيلي بداية نهايته؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل كتب باتيلي بداية نهايته؟
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
محمد عطية: «آلة الزمن» نتاج 3 أعمال شهيرة (فيديو)
محمد عطية: «آلة الزمن» نتاج 3 أعمال شهيرة (فيديو)
ارتفاع طفيف في معدل متابعة «الأوسكار» تلفزيونيا
ارتفاع طفيف في معدل متابعة «الأوسكار» تلفزيونيا
القضاء الفرنسي يثبّت قرار الإفراج عن بيار بالماد
القضاء الفرنسي يثبّت قرار الإفراج عن بيار بالماد
«الكاسا» و«سحوركم علينا» في سهرة رمضانية على قناة الوسط «WTV»
«الكاسا» و«سحوركم علينا» في سهرة رمضانية على قناة الوسط «WTV»
بالصور: طرابلس تحتفي باليوم الوطني للزي الليبي
بالصور: طرابلس تحتفي باليوم الوطني للزي الليبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي
وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي...
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية ......
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير الشعراء» (فيديو)
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت......
الفنان أحمد فكرون يطمئن جمهوره ومحبيه وأصدقاءه
الفنان أحمد فكرون يطمئن جمهوره ومحبيه وأصدقاءه...
بتهمة اغتصاب شابة.. السجن 6 سنوات لسعد لمجرد
بتهمة اغتصاب شابة.. السجن 6 سنوات لسعد لمجرد...
المزيد
أسرة الكاتب عبدالرازق المنصوري تهدي مكتبته للأكاديمية الليبية
أسرة الكاتب عبدالرازق المنصوري تهدي مكتبته للأكاديمية ......
إعادة مغني البوب البريطاني غاري غليتر إلى السجن
إعادة مغني البوب البريطاني غاري غليتر إلى السجن...
31 سهرة فنية على مسارح الأوبرا المصرية في رمضان
31 سهرة فنية على مسارح الأوبرا المصرية في رمضان...
بالصور: طرابلس تحتفي باليوم الوطني للزي الليبي
بالصور: طرابلس تحتفي باليوم الوطني للزي الليبي...
«الكاسا» و«سحوركم علينا» في سهرة رمضانية على قناة الوسط «WTV»
«الكاسا» و«سحوركم علينا» في سهرة رمضانية على قناة الوسط ......
المزيد