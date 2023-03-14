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31 سهرة فنية على مسارح الأوبرا المصرية في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 مارس 2023, 03:40 مساء
31 سهرة فنية على مسارح الأوبرا المصرية في رمضان
وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني (خاص لـ بوابة الوسط)
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أعدت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، برنامجا فنيا ثريا احتفالا بشهر رمضان، يتضمن 31 حفلا وأمسية فنية وثقافية تبدأ جميعها في التاسعة والنصف مساء، على مسارحها المختلفة بالقاهرة والإسكندرية.

يضم البرنامج عروضا موسيقية وغنائية ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان، بالإضافة إلى عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالى نجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية والإسلامية، هذا إلى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفني للأوبرا، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني.

تفتتح الليالى الرمضانية على المسرح المكشوف الذي يحتضن ثمانية عروض تنطلق اعتبارا من أول أبريل، وتبدأ بحفلين متتاليين لفرقة الموسيقات العسكرية وطلاب فصول مركز تنمية المواهب، وتتوالى الفعاليات لتشمل حفلات لكل من فرق «أيامنا الحلوة» و«مسار إجباري» و«مواويل» و«الحضرة للإنشاد الصوفي»، بالإضافة إلى دينا الوديدي، والشيخ ياسين التهامي.

ويشهد المسرح الكبير أربع حفلات يحييها الفنان مدحت صالح، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، والفنان علي الحجار، وفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، والفنانة عبير نعمة بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

وتقام على المسرح الصغير 11 سهرة عربية وإسلامية تستعرض ملامح من التراث الموسيقي والغنائي للدول مع نماذج من العادات والتقاليد التي تميزها، منها باكستان، وفلسطين، وإندونيسيا، واليمن، وبنغلاديش إلى جانب أمسية شعرية وندوة ثقافية.

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وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية يقام حفل لفرقة الإنشاد الديني وحفل آخر ضمن سلسلة وهابيات.

وتمتد الفعاليات لمسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية)، حيث تقام أربعة عروض لفرق «على مر الأجيال» و«الحضرة للإنشاد الصوفي» و«أم كلثوم» إلى جانب صالون ثقافي.

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