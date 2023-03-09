طرح البرومو التشويقي الأول لـ«جت سليمة» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «جت سليمة» البرومو التشويقي الأول للعمل الذي تتصدر بطولته النجمة دنيا سمير غانم، ومقرر عرضه في رمضان المقبل.

«جت سليمة» يتكون من 15 حلقة ويعرض حصريا على قنوات «CBC»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

مسلسل «جت سليمة» تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته محمد سلام وسامي مغاوري وشيرين ومحمد ثروت وغادة طلعت.

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وغابت دنيا عن موسم الدراما التلفزيونية في رمضان لمدة ثلاث سنوات منذ آخر أعمالها «بدل الحدوتة 3» الذي تم عرضه في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته هشام ماجد ومحمد سلام وسمير غانم وأحمد رزق وبيومى فؤاد وشيماء سيف وعمرو وهبة ومحمد أوتاكا ودلال عبدالعزيز وروجينا وهنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوي.