  • Alwasat News
Atwasat

كريس روك يشن هجوما مضادا على ويل سميث

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 مارس 2023, 02:27 مساء
كريس روك يشن هجوما مضادا على ويل سميث
الممثل الفكاهي كريس روك خلال تقديم حفلة «الأوسكار» في هوليوود، مارس 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

رد الفكاهي كريس روك أخيرا على ويل سميث، السبت، في عرض فكاهي من نوع «ستاند آب كوميدي» نُقل مباشرة عبر «نتفليكس»، بعد عام من تلقيه صفعة من الممثل أمام ملايين المشاهدين حول العالم خلال حفلة توزيع جوائز «الأوسكار».

واعتبر الفكاهي أن صفعة نجم هوليوود له تنمّ عن «غضب انتقائي» على دعابة أطلقها حول رأس زوجته جايدا بينكيت سميث الحليق، قائلا إن سميث تهجم عليه بسبب انزعاجه من خيانة زوجته له، وفق «فرانس برس».

وقال روك للجمهور خلال العرض إن «ويل سميث يمارس غضبا انتقائيا». وأضاف «كل من يعرف حقيقة الموضوع، يدرك أن لا علاقة لي بما حصل»، في إشارة إلى الخيانة الزوجية التي اعترفت بها بينكيت سميث.

وفي البث المباشر، ليلة السبت، من بالتيمور (شمال شرق الولايات المتحدة) قال روك «الناس يسألونني: هل كان ذلك مؤلما؟ لا يزال مؤلما». وأضاف «ويل سميث أضخم مني بكثير. هو أدّى دور (الملاكم) محمد علي في فيلم. هل تعتقدون أني قمت بتجربة أداء لذلك؟».

سيد العبيد
وأشار الممثل الكوميدي إلى أن ويل سميث تعرض للسخرية على نطاق واسع بعد حلقة من برنامج التدوين الصوتي (بودكاست) الخاص بزوجته، تحدث فيها الزوجان عن خيانتها الزوجية وكيف أثّر ذلك عليه.

وسأل روك «ما الذي قد يدفع للقيام بذلك؟»، مشيرا إلى أن كثيرين مرّوا بتجارب مرتبطة بالخيانة، لكنّ الزوجين النافذين في هوليوود هما الوحيدان اللذان ناقشا الأمر علنا بهذه الطريقة. وقال «الجميع في العالم نعته بالعاهر. لقد وصفوا زوجته بخاطفة الرجال. الجميع وصفه بالعاهر»، مشيرا إلى أنه حاول مواساة سميث بعد انتشار الأخبار عن هذه القضية.

ولفت روك إلى أن العدائية التي أبدتها بينكيت سميث نشأت قبل سنوات قليلة عندما دعت زوجها إلى مقاطعة حفل توزيع جوائز «الأوسكار» بسبب تجاهل أدائه في فيلم «كونكاشن» (Concussion) العام 2015.

- «نتفليكس» تنقل مباشرة عرضا لكريس روك قبل توزيع «الأوسكار»

- استقالة ويل سميث من أكاديمية الأوسكار

وأشار كريس، الذي أظهر غضبا حقيقيا في بعض الأحيان، إلى أنه كان قبل العام الماضي معجبا بسميث، أولا كمغني راب، ثم كممثل. وأضاف «لقد صنع بعض الأفلام الرائعة. كنتُ أدعم ويل سميث طوال حياتي»، لكنه قال إنه بات يدعم شخصية سيد العبيد الذي يضرب شخصية ويل سميث في فيلمه الأخير «إيمانسيبيشن».

ويقام حفل توزيع جوائز «الأوسكار» لهذا العام في 12 مارس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمير هاري: شعرت دائما بأنني «مختلف» عن أفراد العائلة الملكية

الأمير هاري: شعرت دائما بأنني «مختلف» عن أفراد العائلة الملكية
مدرب الريال: لا توجد مشكلة في تجديد عقد مودرتش

مدرب الريال: لا توجد مشكلة في تجديد عقد مودرتش
تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري

تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهات اليوم

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهات اليوم
ميلوني: ليبيا مهمة لإيطاليا.. وبإمكان الإمارات لعب دور حاسم في استقرارها

ميلوني: ليبيا مهمة لإيطاليا.. وبإمكان الإمارات لعب دور حاسم في استقرارها
كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا

كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا
يظل تحت الملاحظة.. البيت الأبيض: بايدن أصيب بالسرطان وشفي الآن تماما

يظل تحت الملاحظة.. البيت الأبيض: بايدن أصيب بالسرطان وشفي الآن تماما
رحومة ونجم في ضيافة قناة الوسط «WTV» لتحليل مواجهتي «الخمس × الاتحاد» و «النصر × التحدي»

رحومة ونجم في ضيافة قناة الوسط «WTV» لتحليل مواجهتي «الخمس × الاتحاد» و «النصر ×...
عبر قناة الوسط «WTV» ثلاث مواجهات مهمة في «دورينا».. السبت

عبر قناة الوسط «WTV» ثلاث مواجهات مهمة في «دورينا».. السبت
المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة اقتصاد الحرب

المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة اقتصاد الحرب
«فيسبوك» و«إنستغرام»: قرار جديد بشأن المنشورات المثيرة للجدل

«فيسبوك» و«إنستغرام»: قرار جديد بشأن المنشورات المثيرة للجدل
القبة الفلكية تستضيف جلسة حوارية حول «التشريعات المنظمة للإعلام الليبي»

القبة الفلكية تستضيف جلسة حوارية حول «التشريعات المنظمة للإعلام الليبي»
غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة

غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة
الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير

طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهة الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهة الأهلي طرابلس والاتحاد ...
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل في «دورينا»
الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يلتقي ليفربول في قمة الجولة 26

الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يلتقي ليفربول في قمة الجولة 26
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
كندا تصادر ألف لوحة «منسوبة» لفنان من السكان الأصليين
كندا تصادر ألف لوحة «منسوبة» لفنان من السكان الأصليين
فيلم مرشح لتسع جوائز أوسكار يُدهش مخرجه
فيلم مرشح لتسع جوائز أوسكار يُدهش مخرجه
إطلاق البوستر التشویقي لفیلم «ابن الحاج أحمد»
إطلاق البوستر التشویقي لفیلم «ابن الحاج أحمد»
بالفيديو: «كزبرة» يطرح أحدث ألبوماته «كازابلانكا»
بالفيديو: «كزبرة» يطرح أحدث ألبوماته «كازابلانكا»
التونسي «أشكال» يفوز بـ«الحصان الذهبي» في واغادوغو
التونسي «أشكال» يفوز بـ«الحصان الذهبي» في واغادوغو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية ......
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير الشعراء» (فيديو)
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت......
وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما
وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما...
بتهمة اغتصاب شابة.. السجن 6 سنوات لسعد لمجرد
بتهمة اغتصاب شابة.. السجن 6 سنوات لسعد لمجرد...
أحمد سعد يحتفل بعيد الحب بـ«قادر أكمل» (فيديو)
أحمد سعد يحتفل بعيد الحب بـ«قادر أكمل» (فيديو)...
المزيد
«إفريثينغ إفريوير آل أت وانس» يهيمن على جوائز «سبيريت»
«إفريثينغ إفريوير آل أت وانس» يهيمن على جوائز «سبيريت»...
كريس روك يشن هجوما مضادا على ويل سميث
كريس روك يشن هجوما مضادا على ويل سميث...
يحيى خليل يختتم موسم حفلاته الشتوي بدار الأوبرا المصرية الخميس
يحيى خليل يختتم موسم حفلاته الشتوي بدار الأوبرا المصرية ......
التونسي «أشكال» يفوز بـ«الحصان الذهبي» في واغادوغو
التونسي «أشكال» يفوز بـ«الحصان الذهبي» في واغادوغو...
بالفيديو: «كزبرة» يطرح أحدث ألبوماته «كازابلانكا»
بالفيديو: «كزبرة» يطرح أحدث ألبوماته «كازابلانكا»...
المزيد