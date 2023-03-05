كريس روك يشن هجوما مضادا على ويل سميث

القاهرة - بوابة الوسط

رد الفكاهي كريس روك أخيرا على ويل سميث، السبت، في عرض فكاهي من نوع «ستاند آب كوميدي» نُقل مباشرة عبر «نتفليكس»، بعد عام من تلقيه صفعة من الممثل أمام ملايين المشاهدين حول العالم خلال حفلة توزيع جوائز «الأوسكار».

واعتبر الفكاهي أن صفعة نجم هوليوود له تنمّ عن «غضب انتقائي» على دعابة أطلقها حول رأس زوجته جايدا بينكيت سميث الحليق، قائلا إن سميث تهجم عليه بسبب انزعاجه من خيانة زوجته له، وفق «فرانس برس».

وقال روك للجمهور خلال العرض إن «ويل سميث يمارس غضبا انتقائيا». وأضاف «كل من يعرف حقيقة الموضوع، يدرك أن لا علاقة لي بما حصل»، في إشارة إلى الخيانة الزوجية التي اعترفت بها بينكيت سميث.

وفي البث المباشر، ليلة السبت، من بالتيمور (شمال شرق الولايات المتحدة) قال روك «الناس يسألونني: هل كان ذلك مؤلما؟ لا يزال مؤلما». وأضاف «ويل سميث أضخم مني بكثير. هو أدّى دور (الملاكم) محمد علي في فيلم. هل تعتقدون أني قمت بتجربة أداء لذلك؟».

سيد العبيد

وأشار الممثل الكوميدي إلى أن ويل سميث تعرض للسخرية على نطاق واسع بعد حلقة من برنامج التدوين الصوتي (بودكاست) الخاص بزوجته، تحدث فيها الزوجان عن خيانتها الزوجية وكيف أثّر ذلك عليه.

وسأل روك «ما الذي قد يدفع للقيام بذلك؟»، مشيرا إلى أن كثيرين مرّوا بتجارب مرتبطة بالخيانة، لكنّ الزوجين النافذين في هوليوود هما الوحيدان اللذان ناقشا الأمر علنا بهذه الطريقة. وقال «الجميع في العالم نعته بالعاهر. لقد وصفوا زوجته بخاطفة الرجال. الجميع وصفه بالعاهر»، مشيرا إلى أنه حاول مواساة سميث بعد انتشار الأخبار عن هذه القضية.

ولفت روك إلى أن العدائية التي أبدتها بينكيت سميث نشأت قبل سنوات قليلة عندما دعت زوجها إلى مقاطعة حفل توزيع جوائز «الأوسكار» بسبب تجاهل أدائه في فيلم «كونكاشن» (Concussion) العام 2015.

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وأشار كريس، الذي أظهر غضبا حقيقيا في بعض الأحيان، إلى أنه كان قبل العام الماضي معجبا بسميث، أولا كمغني راب، ثم كممثل. وأضاف «لقد صنع بعض الأفلام الرائعة. كنتُ أدعم ويل سميث طوال حياتي»، لكنه قال إنه بات يدعم شخصية سيد العبيد الذي يضرب شخصية ويل سميث في فيلمه الأخير «إيمانسيبيشن».

ويقام حفل توزيع جوائز «الأوسكار» لهذا العام في 12 مارس.