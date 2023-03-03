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مصر: اكتشاف ممر خفي داخل الهرم الأكبر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 مارس 2023, 10:37 صباحا
مصر: اكتشاف ممر خفي داخل الهرم الأكبر
سياح أمام الهرم الأكبر في الجيزة على تخوم القاهرة في الثاني من مارس 2023 (أ ف ب)
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في إطار مشروع منذ سبع سنوات، كشفت مصر، الخميس، ممرا خفيا في هرم خوفو في الجيزة، بطول تسعة أمتار وعرض يزيد على المترين.

وخلال مؤتمر صحفي من أمام الهرم الأكبر، قال وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى: «كشف ممر جملوني (تصميم هندسي مضلّع أشبه بالجزء الأعلى من المثلث) بالوجه الشمالي لهرم الملك خوفو الأكبر، يبلغ طوله تسعة أمتار، وعرضه حوالى 2,10 متر»، حسب بيان للوزارة.

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وجرى التوصل لهذا الاكتشاف في إطار مشروع ScanPyramids («سكان بيراميدز») الذي انطلق في 2015 بالتعاون بين جامعات دولية كبرى من فرنسا، وألمانيا، وكندا واليابان، ومجموعة خبراء مصريين، تحت إشراف لجنة علمية وأثرية دولية برئاسة وزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس، حسب «فرانس برس».

ويعتمد المشروع على إجراء مسح لداخل الهرم باستخدام تكنولوجيا متطورة لا تحتاج إلى الحفر، لاكتشاف فراغات أو بنى داخلية محتملة غير معروفة ومحاولة التوصل إلى طرق البناء التي لا تزال غامضة.

هرم خوفو
وشُيد هرم خوفو المعروف بالهرم الأكبر والبالغ طوله 146 مترا، وهو أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، قبل أكثر من 4500 سنة على هضبة الجيزة غرب القاهرة، ويحوي ثلاث غرف معروفة، وقد بُني على غرار باقي أهرامات مصر كمقبرة للفرعون.

وخوفو هو ثاني فراعنة الأسرة المصرية الرابعة والتي تعود إلى القرن السادس والعشرين قبل الميلاد.

وقال حواس خلال المؤتمر إنه «محتمل بشكل كبير أن يكون هذا الممر يحمي شيئا... وفي اعتقادي الشخصي قد تكون غرفة الدفن الخاصة بالملك خوفو».

البناة الحقيقيون لأهرام الجيزة
كما رد حواس على ادعاءات ازداد التداول بها أخيرا تشكك في أن يكون المصريون القدماء هم البناة الحقيقيون لأهرام الجيزة، قائلا «أود أن أحضر حجرا من الهرم الأكبر وأضعه في فم أي إنسان يقول إن هذا الهرم بناه الفضائيون أو أي حضارة غير معروفة.. هذا الهرم بناه المصريون القدماء»، مشيرا إلى وجود وثائق من أوراق البردي تؤكد ذلك.

ويجرى التداول بين الحين والآخر في العالم بنظريات يشكك بعضها في دور المصريين القدماء في بناء الأهرام، خصوصا من جانب مؤيدي «الحركة المركزية الأفريقية» (أفروسنتريك) الذين يروجون لادعاءات بأن أصل الحضارة المصرية أفريقي، وأن بناة الأهرامات كانوا فقط من الأفارقة السود.

وفي عام 2017، كُشف من خلال المشروع عن وجود تجويف داخل الهرم الأكبر، يصل إلى حجم طائرة تتسع لمئتي مقعد.

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