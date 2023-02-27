نسرين طافش تعتذر عن عدم المشاركة في مسلسلات رمضان 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الممثلة السورية نسرين طافش غيابها عن موسم رمضان هذا العام، سواء في مصر أو سورية، وذلك بعدما اعتذرت عن المشاركة في أكثر من عمل سوري منها الجزء الثاني من مسلسل «كسر عظم» و«تحت الرماد» الذي أصبح اسمه «مسار إجباري»، إضافة إلى أكثر من عمل في مصر جرى عرضهم خلال الفترة الماضية.

ويأتي غياب نسرين عن موسم رمضان هذا العام بعدما عرض لها أخيرا فيلم «أخي فوق الشجرة» والذي انطلق في السينمات يوم 18 يناير الماضي، حيث تحقق شخصية «كوليت» التي تقدمها في الفيلم نجاحا وردود أفعال مميزة، ويسجل «أخي فوق الشجرة» ثاني تجاربها السينمائية في مصر بعد فيلم «نادي الرجال السري» الذي قدمته العام 2019 مع كريم عبدالعزيز وغادة عادل، وفقا لبيان.

فيلم «أخي فوق الشجرة» بطولة رامز جلال ونسرين طافش وتارا عماد وحمدي الميرغني ومحمد ثروت ودينا محسن (ويزو)، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

من ناحية أخرى، تنتظر الفنانة السورية عرض فيلم «في القلب»، حيث انتهت من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي، وتشارك في بطولته مع خالد سليم وسوسن بدر وهالة فاخر ومحمد عز ومنة فضالي وإنجي كيوان وتوني ماهر، إخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ وعادل مرسي.

- «ميس إيجيبت» تحاور نسرين طافش برعاية مادلين طبر (فيديو)

- بالفيديو: نسرين طافش تطرح أولى أغنياتها «متغير علي»

وقدمت نسرين في رمضان الماضي المسلسل السوري «جوقة عزيزة» وشارك في بطولته سلوم حداد وخالد القيش وهبة نور وكرم الشعراني ووائل زيدان ونورا رحال وأيمن رضا ووفاء موصلي، من تأليف خلدون قتلان وإخراج تامر إسحاق ودارت الأحداث حول «عزيزة خوخة» الراقصة التي سحرت القلوب في بلاد الشام خلال ثلاثينيات القرن الماضي ولُقبت بملكة المسرح.