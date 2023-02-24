«نجوم» آندي وارهول تلمع في صحراء السعودية

القاهرة - بوابة الوسط

يسلط معرض «شهرة» في السعودية الضوء على ولع آندي وارهول بالشهرة والمشاهير، حيث تزين لوحات شهيرة تمثل نجوما أميركيين كدوللي بارتون ومارلون براندو، جدران هذا المعرض المقام في الصحراء.

وفي الوقت نفسه، سعى المنظمون إلى إبراز وجود تشابه بين عالم وارهول- مدينة نيويورك قبل نصف قرن- والسعودية اليوم، حسب «فرانس برس».

- عرض لوحتين من أعمال آندي وارهول للبيع في نيويورك

وقال مدير البرامج الفنية في العلا سومانترو غوس «نشأ وارهول خلال فترة تغير جذري في الولايات المتحدة في خمسينيات القرن العشرين وستيناته، شهدت ثقافة شبابية جديدة تماما نابضة بالحياة، و(أعماله) عكست ذلك». وأضاف «حاليا في السعودية، نحن في زمن تغير وتحول كبير».

ومنذ تسلم الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، تشهد السعودية انفتاحا اجتماعيا بعد عقود من الإغلاق والقيود المشددة التي فُرضت خصوصا على النساء.

وتتضمن الإصلاحات تخفيف القيود التي كانت تمنع دور السينما والحفلات الموسيقية المختلطة بين الجنسين، ولو أن هذه الإصلاحات ترافقت، بحسب منظمات حقوقية، مع قمع متصاعد للمعارضة السياسية.

مثلي الجنس

وكان وارهول مثلي الجنس، ويصفه متحف «آندي وارهول» في بيتسبرغ الذي تعاون مع المنظمين في المعرض بأنه «أيقونة مثلية».

ولم يرتبط وارهول بأي علاقة مع الشرق الأوسط، باستثناء زيارات سريعة في السبعينيات إلى إيران والكويت. واشتكى في مذكراته من «القهوة الغريبة» وخلص إلى أنه «لا يوجد تاريخ لهذا المكان».

وأكد مدير متحف وارهول باتريك مور أن الفنان الذي توفي العام 1987، كان ليحبذ عرض أعماله في السعودية.

وقال «أعتقد أن هذا البلد الذي يتطور نوعا ما أمام أعيننا كان سيثير اعجابه، وكان سيحب حقيقة كونه أول فنان غربي يقام له معرض بهذا المستوى في السعودية».

شهرة: آندي وارهول في العلا

وجرى تنظيم معرض «شهرة: آندي وارهول في العلا» في قاعة المرايا ذات الألواح العاكسة، ويضم أعمالا مختارة للفنان في ثلاث غرف رئيسية.

ويرى الزوار مقاطع فيديو قصيرة للمشاهير صورها وارهول في استديو «المصنع» الخاص به في مانهاتن، إضافة إلى بورتريهات لنجوم كبار من تلك الفترة من جاكلين كينيدي إلى جودي غارلاند وغيرهما.

وخُصِصَت الغرفة الاخيرة لعمله التشكيلي الشهير «سيلفر كلاودز» (غيوم فضية).

ولا يخوض المعرض في حياة وارهول الخاصة، ولكن بحسب مور فإن هذا لأن المعرض يركز على الشهرة.

وأضاف «لم يقل لي أي أحد ألا أتحدث عنه كرجل مثلي» موضحا «بالنسبة لي، كرجل مثلي، سمح لي بحرية الحديث عن هويتي في إطار العمل على المشروع والمشاركة فيه».

ويأتي المعرض الذي يستمر حتى 16 مايو المقبل في إطار مهرجان فنون العلا 2023، حسب «فرانس برس».

ونظم معرض خارجي منفصل يقدم «أفضل 100 ملصق عربي» الذي يعرض مجموعة تصاميم بصرية معاصرة من العالم العربي.

منتقدو المعرض

ويرى منتقدو المعرض أن هذه الجهود تأتي في إطار ما يصفونه بـ«الغسيل الفني» لأن النظام الملكي الخليجي الذي غالبا ما ينتقد بسبب سجله في حقوق الإنسان، يحاول تلميع صورته وجذب الاهتمام الأجنبي من جوانب مختلفة بعيدا عن صفقات النفط. ولكن بالنسبة لابن شقيق آندي وارهول، دونالد وارهولا فإن هذا ليس الواقع.

وقال وارهولا «قرأت الصحافة (..) قد يمكن تفسير ذلك بأنه استغلال آندي وارهول ولكن شخصيا لا أصدق ذلك».

وأضاف: «أثني على الحكومة السعودية والمجال الثقافي السعودي لسماحهم بعرض أعمال العم آندي الفنية في فضائهم الثقافي».