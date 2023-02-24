  • Alwasat News
Atwasat

«نجوم» آندي وارهول تلمع في صحراء السعودية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 فبراير 2023, 03:41 مساء
«نجوم» آندي وارهول تلمع في صحراء السعودية
صورة التقطت في 19 فبراير 2023 في العلا لجانب من أول معرض لأعمال الفنان الأميركي آندي وارهول (أ ف ب)
alwasat radio

يسلط معرض «شهرة» في السعودية الضوء على ولع آندي وارهول بالشهرة والمشاهير، حيث تزين لوحات شهيرة تمثل نجوما أميركيين كدوللي بارتون ومارلون براندو، جدران هذا المعرض المقام في الصحراء.

وفي الوقت نفسه، سعى المنظمون إلى إبراز وجود تشابه بين عالم وارهول- مدينة نيويورك قبل نصف قرن- والسعودية اليوم، حسب «فرانس برس».

- عرض لوحتين من أعمال آندي وارهول للبيع في نيويورك

وقال مدير البرامج الفنية في العلا سومانترو غوس «نشأ وارهول خلال فترة تغير جذري في الولايات المتحدة في خمسينيات القرن العشرين وستيناته، شهدت ثقافة شبابية جديدة تماما نابضة بالحياة، و(أعماله) عكست ذلك». وأضاف «حاليا في السعودية، نحن في زمن تغير وتحول كبير».

ومنذ تسلم الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، تشهد السعودية انفتاحا اجتماعيا بعد عقود من الإغلاق والقيود المشددة التي فُرضت خصوصا على النساء.

وتتضمن الإصلاحات تخفيف القيود التي كانت تمنع دور السينما والحفلات الموسيقية المختلطة بين الجنسين، ولو أن هذه الإصلاحات ترافقت، بحسب منظمات حقوقية، مع قمع متصاعد للمعارضة السياسية.

مثلي الجنس
وكان وارهول مثلي الجنس، ويصفه متحف «آندي وارهول» في بيتسبرغ الذي تعاون مع المنظمين في المعرض بأنه «أيقونة مثلية».

ولم يرتبط وارهول بأي علاقة مع الشرق الأوسط، باستثناء زيارات سريعة في السبعينيات إلى إيران والكويت. واشتكى في مذكراته من «القهوة الغريبة» وخلص إلى أنه «لا يوجد تاريخ لهذا المكان».

وأكد مدير متحف وارهول باتريك مور أن الفنان الذي توفي العام 1987، كان ليحبذ عرض أعماله في السعودية.

وقال «أعتقد أن هذا البلد الذي يتطور نوعا ما أمام أعيننا كان سيثير اعجابه، وكان سيحب حقيقة كونه أول فنان غربي يقام له معرض بهذا المستوى في السعودية».

شهرة: آندي وارهول في العلا
وجرى تنظيم معرض «شهرة: آندي وارهول في العلا» في قاعة المرايا ذات الألواح العاكسة، ويضم أعمالا مختارة للفنان في ثلاث غرف رئيسية.

ويرى الزوار مقاطع فيديو قصيرة للمشاهير صورها وارهول في استديو «المصنع» الخاص به في مانهاتن، إضافة إلى بورتريهات لنجوم كبار من تلك الفترة من جاكلين كينيدي إلى جودي غارلاند وغيرهما.

وخُصِصَت الغرفة الاخيرة لعمله التشكيلي الشهير «سيلفر كلاودز» (غيوم فضية).

ولا يخوض المعرض في حياة وارهول الخاصة، ولكن بحسب مور فإن هذا لأن المعرض يركز على الشهرة.

وأضاف «لم يقل لي أي أحد ألا أتحدث عنه كرجل مثلي» موضحا «بالنسبة لي، كرجل مثلي، سمح لي بحرية الحديث عن هويتي في إطار العمل على المشروع والمشاركة فيه».

ويأتي المعرض الذي يستمر حتى 16 مايو المقبل في إطار مهرجان فنون العلا 2023، حسب «فرانس برس».

ونظم معرض خارجي منفصل يقدم «أفضل 100 ملصق عربي» الذي يعرض مجموعة تصاميم بصرية معاصرة من العالم العربي.

منتقدو المعرض
ويرى منتقدو المعرض أن هذه الجهود تأتي في إطار ما يصفونه بـ«الغسيل الفني» لأن النظام الملكي الخليجي الذي غالبا ما ينتقد بسبب سجله في حقوق الإنسان، يحاول تلميع صورته وجذب الاهتمام الأجنبي من جوانب مختلفة بعيدا عن صفقات النفط. ولكن بالنسبة لابن شقيق آندي وارهول، دونالد وارهولا فإن هذا ليس الواقع.

وقال وارهولا «قرأت الصحافة (..) قد يمكن تفسير ذلك بأنه استغلال آندي وارهول ولكن شخصيا لا أصدق ذلك».

وأضاف: «أثني على الحكومة السعودية والمجال الثقافي السعودي لسماحهم بعرض أعمال العم آندي الفنية في فضائهم الثقافي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الاتحاد والمحلة (0 - 0)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الاتحاد والمحلة (0 - 0)
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والأولمبي (0 - 2)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والأولمبي (0 - 2)
أوكرانيا تعلن تحضير هجوم مضاد مع مرور عام على بدء الغزو الروسي

أوكرانيا تعلن تحضير هجوم مضاد مع مرور عام على بدء الغزو الروسي
استئناف منافسات الدوري الليبي بعد سلسلة من العقوبات

استئناف منافسات الدوري الليبي بعد سلسلة من العقوبات
«الليبية للاستثمار»: لا إجراءات جديدة على أصول المؤسسة وأموالها في بلجيكا أو ضد رئيسها

«الليبية للاستثمار»: لا إجراءات جديدة على أصول المؤسسة وأموالها في بلجيكا أو ضد ...
هزة أرضية في مصر بقوة 4.1 يشعر بها سكان القاهرة

هزة أرضية في مصر بقوة 4.1 يشعر بها سكان القاهرة
في العدد 379: الأزمة تنتظر حلا خارج الصندوق.. وتراجع نفط ليبيا

في العدد 379: الأزمة تنتظر حلا خارج الصندوق.. وتراجع نفط ليبيا
الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا

الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا
مجلس الدولة يؤجل جلسة التصويت على التعديل الدستوري ومحتجون يطالبون برفضه

مجلس الدولة يؤجل جلسة التصويت على التعديل الدستوري ومحتجون يطالبون برفضه
وزير الرياضة: الاجتماع مع ممثلي الدرجة الأولى مثمر وأسعى للاتقاء بممثلي الدرجة الثانية

وزير الرياضة: الاجتماع مع ممثلي الدرجة الأولى مثمر وأسعى للاتقاء بممثلي الدرجة ...
مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية

مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية
الشريف الوافي: التعديل الدستوري معيب وأُقر دون نصاب.. ومجلس الدولة لم يعد يثق في «النواب»

الشريف الوافي: التعديل الدستوري معيب وأُقر دون نصاب.. ومجلس الدولة لم يعد يثق في...
كاريكاتير خيري - مخازن حكومية!

كاريكاتير خيري - مخازن حكومية!
المؤسسة العسكرية ودورها في وحدة كيان الأمة والدولة

المؤسسة العسكرية ودورها في وحدة كيان الأمة والدولة
سيارة مميزة من «كاديلاك» تجمع بين الفخامة والتطور (فيديو)

سيارة مميزة من «كاديلاك» تجمع بين الفخامة والتطور (فيديو)
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير الشعراء» (فيديو)

بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير ...
فرنسا تشهد أطول فترة انحباس للمطر على الإطلاق

فرنسا تشهد أطول فترة انحباس للمطر على الإطلاق
لنقي: إجراء الانتخاب التشريعية فقط من شأنه أن يعيدنا إلى المربع الأول

لنقي: إجراء الانتخاب التشريعية فقط من شأنه أن يعيدنا إلى المربع الأول
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
تساؤلات حول التأمين على الأعمال الفنية من التخريب أو السرقة
تساؤلات حول التأمين على الأعمال الفنية من التخريب أو السرقة
سعد لمجرد مهدد بالسجن 7 سنوات بتهمة الاغتصاب
سعد لمجرد مهدد بالسجن 7 سنوات بتهمة الاغتصاب
بعد إدانته بالاغتصاب.. السجن 16 عاما لهارفي واينستين
بعد إدانته بالاغتصاب.. السجن 16 عاما لهارفي واينستين
السجن 20 سنة للنجم الأميركي «مستغل الأطفال»
السجن 20 سنة للنجم الأميركي «مستغل الأطفال»
في دورته الأولى.. مهرجان السينما العربية يحتفي بالزعيم وحياة الفهد وبوسي
في دورته الأولى.. مهرجان السينما العربية يحتفي بالزعيم وحياة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير......
غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز
غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز...
مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو
مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو...
الفنانة سلمى شريف والعلاج بالفن
الفنانة سلمى شريف والعلاج بالفن...
وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما
وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما...
المزيد
خبر سار لعشاق «سيد الخواتم»
خبر سار لعشاق «سيد الخواتم»...
«نجوم» آندي وارهول تلمع في صحراء السعودية
«نجوم» آندي وارهول تلمع في صحراء السعودية...
حفلة الأوسكار: ريهانا ستؤدي أغنية «بلاك بانثر»
حفلة الأوسكار: ريهانا ستؤدي أغنية «بلاك بانثر»...
في دورته الأولى.. مهرجان السينما العربية يحتفي بالزعيم وحياة الفهد وبوسي
في دورته الأولى.. مهرجان السينما العربية يحتفي بالزعيم وحياة......
السجن 20 سنة للنجم الأميركي «مستغل الأطفال»
السجن 20 سنة للنجم الأميركي «مستغل الأطفال»...
المزيد