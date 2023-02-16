معرض في باريس عن تاريخ ترميم كاتدرائية نوتردام

القاهرة - بوابة الوسط

يستعيد معرض يقام في العاصمة الفرنسية مختلف عمليات الترميم التي عرفتها كاتدرائية نوتردام وصولا إلى تلك التي يشهدها حاليا هذا المعلم الباريسي، الذي أتى عليه حريق ضخم العام 2019، ويُتوقع أن يعاود استقبال الزوار سنة 2024.

ويُظهر المعرض الذي يُفتتح، الأربعاء، في مدينة العمارة والتراث ويستمر إلى 29 أبريل 2024 كيفية صمود الكاتدرائية على مر القرون بفضل عمليات الترميم والتجديد التي توالت فيها.

وشرحت ليزا بيرغونيا، إحدى القائمات على المعرض، لوكالة «فرانس برس»، أن المعرض يركز على «مرحلتين من تاريخ عمليات تحديث نوتردام تنطويان على دلالة رمزية، هما مرحلة القرن الثالث عشر، ومرحلة القرن التاسع عشر».

ويبين المعرض كيفية استفادة ورشة الترميم الحالية من الوثائق والخبرات المتأتية من عمليات الترميم السابقة، كالنماذج والرسوم والقوالب.

روائع الكاتدرائية

وأشارت رئيسة المتحف كاترين شوفيو إلى أن كثرا يشكون في إمكان إعادة البناء على نحو مماثل لما كان سابقا، ولكن هذا هو بالضبط ما نفعله، وما يمكننا من ذلك هو وجود هذا التراث.

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أما القيمة الأخرى على المعرض إيزابيل ماركيت، فقالت: «لدينا التقنيات. لقد تطورت على مر القرون، ولكن حصل انتقال، وهذا أيضا ما نريد أن نسلط الضوء عليه».

ويضم المعرض أيضا بعض روائع الكاتدرائية، ومنها الديك الذي كان يعلو قبتها، والتماثيل البرونزية الستة عشر التي تمثل الرسل الاثني عشر والإنجيليين الأربعة، وهي كانت تتوزع على سطح الكاتدرائية، تحت قبتها. وأزيلت قبل أربعة أيام من حريق نوتردام في 15 أبريل 2019 لترميمها، واكتمل هذا الترميم في صيف 2021.