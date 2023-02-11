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نجمة فرنسية كبيرة تكشف محاولات مخرجين ومنتجين التحرش بها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 03:00 مساء
نجمة فرنسية كبيرة تكشف محاولات مخرجين ومنتجين التحرش بها
الممثلة الفرنسية جوليات بينوش في مهرجان سان سيباستيان الإسباني في 18 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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رفضت الممثلة الفرنسية جولييت بينوش، خلال مسيرتها، محاولات عدد من المخرجين والمنتجين السينمائيين التحرش بها، حسب تصريح أدلت به عشية حفلة توزيع جوائز «غويا» الإسبانية.

 وستتسلم جولييت بينوش جائزة فخرية عن مجمل مسيرتها في هذا الحفل، حسب «فرانس برس».

- جولييت بينوش تدعو الممثلين إلى رفض «تسليع المرأة»

وفي مؤتمر صحفي عُقد في إشبيلية، طرحت صحفية إسبانية على بينوش سؤالا عن الصعوبات التي تواجهها المرأة في المجال السينمائي، فردّت الممثلة بأنّ «المجال السينمائي بات يضم عددا أكبر من المخرجات، وهذا أمر رائع»، مضيفةً «لكن عندما بدأتُ مسيرتي، كان معظم المخرجين رجالا، لذا كان هناك قدر كبير من الإغراء بينهم وبين الممثلات».

وأضافت أن هذا الواقع «كان قائما خصوصا في ثمانينيات القرن العشرين»، و«كان يوجد طبعا انجذاب كبير».

تقبيل ولمس
وكشفت بينوش أنها واجهت مواقف حاول خلالها عدد من المخرجين والمنتجين تقبيلها أو لمسها. وتابعت «كنت أرفض لأنني بالدرجة الأولى كنت في علاقة عاطفية»، مشيرة إلى «وجود حد فاصل ينبغي عدم تجاوزه».

وتوجهت إلى النساء بالقول «عليكن أن تعلمْن كيف ترفضن»، مضيفة «أنا سعيدة بالتقدم الذي أحرزته حركة مي تو التي غيّرت مفاهيم كثيرة في حياتنا».

وتابعت متوجهة إلى كل ممثلة «ينبغي أن تتعلّمي كيف تكونين قوية (...) وأن تقاتلي كفنانة، حتى لو كنتِ ترغبين كثيرا في أن تكوني محبوبة».

 لحظة مميزة 
وعن تكريمها المرتقب في الحفلة، قالت بينوش (58 عاما) «إنّ وجودي في إسبانيا يمثل  لحظة مميزة لي، لأنّ غويا ستشهد حضور فنانين تأثرت بهم خلال مسيرتي». وستنال الممثلة الفرنسية السبت جائزة فخرية تقديرا لـ«مسيرتها الاستثنائية».

وخلال مسيرتها الممتدة على مدى أربعين عاما، شاركت جولييت بينوش في أفلام عدة، بينها «ذي أنبيرابل لايتنس أوف بيينغ» و«ذي إنغلش بايشنت» الذي نالت عنه أوسكار في فئة أفضل ممثلة في دور مساعد.

وتعاونت بينوش مع سينمائيين كبار، بينهم جان لوك غودار وليوس كاراكس ولوي مال، إضافة إلى البولندي كريستوف كيشلوفسكي والأميركي أبيل فيرارا والسويسري لاسي هالستروم والبريطاني جون بورمان والنمساوي مايكل هانيكه.

ورصيد الممثلة الفرنسية حافل بالجوائز، بينها «سيزار» الفرنسية و«بافتا» البريطانية، مرورا بجائزة أفضل تمثيل في مهرجانات عدة، أبرزها «كان» و«برلين» و«البندقية».

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