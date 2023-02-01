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أرملة إلفيس بريسلي تطعن بوصية ابنتها المتوفاة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 05:00 مساء
أرملة إلفيس بريسلي تطعن بوصية ابنتها المتوفاة
بريسيلا بريسلي أرملة أسطورة الروك أند رول إلفيس بريسلي في لوس أنجليس، 19 نوفمبر 2022 (أ ف ب)
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قدمت بريسيلا بريسلي، أرملة إلفيس بريسلي، طعنًا في وصية ابنتها ليزا ماري التي توفيت في منتصف يناير ولم تذكر اسم والدتها ضمن ورثة ممتلكاتها، على ما أظهرت وثائق قضائية.

وتوفيت ليزا ماري بريسلي عن 54 عامًا نتيجة تعرضها لسكتة قلبية في 12 يناير بلوس أنجليس، وفق «فرانس برس».

وكانت المغنية عينت العام 2010 والدتها بريسيلا بين الأمناء على ممتلكاتها خلال حياتها وبعد مماتها، بحسب الوثائق القضائية. لكن يبدو أن ليزا سحبت هذا الامتياز من والدتها العام 2016 لتعين ابنيها رايلي وبنجامن كيو كورثة لممتلكاتها بعد وفاتها.

وأشارت الوثيقة القضائية التي اطلعت عليها «فرانس برس» ورفعها محامي بريسيلا الأسبوع الفائت، إلى أن بريسيلا «اكتشفت» هذه التغييرات بعد وفاة ابنتها.

وتطالب بريسيلا ببطلان الوصية الجديدة، لأنها لم تطلع عليها مطلقًا خلال حياة ابنتها. وأشار وكيل الدفاع عنها إلى أن توقيع ليزا ماري «يبدو غير متطابق» مع توقيعها الاعتيادي.

وتنطوي معركة قضائية محتملة حول هذا الإرث على تحديات كبيرة، خصوصًا لكون ليزا ماري ابنة إلفيس الوحيدة.

وهي كانت تتحكم سابقًا بشركة «إلفيس بريسلي إنتربرايزس»، لكنها باعت الجزء الأكبر من أسهمها إلى شركة استثمارية سنة 2005. واحتفظت خصوصًا بالتحكم بدارة غريسلاند التي كان والدها يملكها في ممفيس بولاية تينيسي وحيث عُثر عليه فاقدًا للوعي قبل وفاته في أغسطس 1977.

وريث محتمل
واستحال هذا الموقع نقطة جذب رئيسية لمحبي أسطورة الروك أند رول. وأقدم ابنها بنجامن كيو، الذي كان وريثًا محتملًا لها، على الانتحار سنة 2020. أما ابنتها الكبرى رايلي كيو، فهي ممثلة تبلغ 33 عامًا ظهرت خصوصًا في فيلم «ماد ماكس: فيوري رود» وأخيرًا في الفيلم المستقل «زولا».

- وداع أخير لليزا ماري بريسلي في دارة والدها

كما كان لليزا ماري ابنتان توأمان هما هاربر وفينلي. ويُتوقع أن ترث المراهقتان دارة غريسلاند مع رايلي، وفق ما أوضح ناطق باسم الموقع لمجلة «بيبول».

وأوردت قناة «إن بي سي نيوز»، الثلاثاء، رسالة إلكترونية مجهولة المصدر صادرة عن أوساط ليزا ماري، تفيد بأن أرملة إلفيس لم تكن تربطها «أي علاقة» مع ابنتها في الفترة التي سبقت وفاتها. ولم يرد ممثلو بريسيلا بريسلي على الفور على أسئلة وكالة «فرانس برس» في الموضوع.

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