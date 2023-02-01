السماح للنساء بالمشاركة بمهرجان «الفايكينغ» في جزر شتلاند

القاهرة - بوابة الوسط

افتُتح مهرجان «الفايكينغ»، الثلاثاء، في مدينة ليرويك الساحلية بجزر شتلاند (شمال إسكتلندا) بعد توقفه سنتين بسبب جائحة «كوفيد-19»، والجديد في الحدث العائد السماح للنساء بالمشاركة في الاستعراض.

ويقام هذا المهرجان الذي يحمل عنوان «آب هيلي آ» (Up Helly Aa) أو «مهرجان النار» إحياءً لتاريخ الفايكينغ في هذا الأرخبيل البريطاني الواقع بين شمال إسكتلندا والنرويج، وفق «فرانس برس».

وغزا الفايكينغ جزر شتلاند خلال القرن التاسع وبقيت نرويجية لمدة ستة قرون قبل أن يسيطر عليها الإسكتلنديون العام 1472.

ويقام المهرجان كل آخر يوم ثلاثاء من شهر يناير منذ نهاية القرن التاسع عشر، ويتوج باستعراض يضم مئات الأشخاص يرتدون زي محاربي الفايكينغ، ويلوحون بالسيوف والدروع.

وقرر منظمو المهرجان العام الفائت اعتماد صيغة أكثر ليونة من التقليد الذي كان بموجبه يُسمح للرجال وحدهم بالمشاركة في الاستعراض.

وقال ناطق باسم المهرجان «هذا أمر يطالب به أفراد مجتمعنا منذ مدة طويلة».