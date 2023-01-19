كيم كارداشيان تشتري قلادة الأميرة ديانا «عطالله»

القاهرة - بوابة الوسط

اشترت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان قلادة شهيرة ارتدتها الأميرة ديانا في مناسبات عدة، خلال مزاد نُظّم، الأربعاء، بلندن، على ما أعلنت دار «سوذبيز» للمزادات.

وارتدت الأميرة ديانا قلادة «عطالله»، وهي عبارة عن صليب فاخر من تصنيع مصمم المجوهرات البريطاني البارز جارارد في عشرينيات القرن الفائت، خلال مناسبات عدة، وفق «فرانس برس».

وبيعت القلادة لقاء 163.800 جنيه إسترليني (نحو 202.16 ألف دولار) خلال مزاد أُقيم، الأربعاء، في العاصمة البريطانية.

وأشارت دار «سوذبيز» إلى أن الصليب المصنوع من الجمشت، وهو حجر كريم بنفسجي يشمل عدة أنواع من الكوارتز الأرجواني، اشتراه ممثل عن كيم كارداشيان.

وبيعت القلادة التي ارتدتها الأميرة ديانا في حفلة خيرية في لندن العام 1987، بمبلغ هو ضعف سعرها التقديري. ويتألف الصليب من ألماس بزنة 5.25 قيراط.

وأوضح كريستيان سبوفورث من دار «سوذبيز» في تصريح قبيل المزاد، أن «المجوهرات التي كانت تحوزها الأميرة ديانا أو ترتديها، ليست متوافرة بصورة كبيرة في سوق المزادات، خصوصا قطعة على غرار هذا الصليب الملوّن والمميز». وأضاف أن «هذه القلادة تؤشر إلى الثقة المتزايدة للأميرة ديانا في اختيار ملابسها ومجوهراتها في تلك المرحلة من حياتها».

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وخلال حفلة «ميت غالا 2022» التي نظمها متحف «متروبوليتان» في نيويورك العام الفائت، ارتدت كيم كارداشيان (42 سنة) فستانا اعتمدته مارلين مونرو عندما غنت «هابي بيرثداي مستر بريزيدنت» للرئيس الأميركي الراحل جون ف. كينيدي العام 1962.

واضطر متحف «ريبليز» الذي يملك الفستان الشهير لنفي الاتهامات التي وُجّهت لكارداشيان بأنها ألحقت ضررا بقطعة الملابس هذه.