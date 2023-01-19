أحلام وماجد المهندس يصلان البصرة تمهيدا لإحياء ختام «خليجي 25»

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت الفنانة الإماراتية أحلام، والفنان العراقي ماجد المهندس، الخميس، إلى مطار البصرة الدولي.

ومن المتوقع أن تحيي أحلام والمهندس حفل ختام بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين المقامة في محافظة البصرة، وفق موقع «الخليج 365».

وفيما لم تؤكد أي جهة رسمية تلك الأنباء حتى مع اقتراب موعد الحفل، إلا أن ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي يؤكدون ذلك، بل أشاروا إلى أن المهندس وأحلام لم يقبلا تقاضي أي أجور مالية مقابل إحياء الحفل.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى اتفاق الاتحاد العراقي لكرة القدم مع الفنانين ماجد المهندس وأحلام، على الغناء في حفل الختام الذي يسبق المباراة النهائية للبطولة التي تجمع المنتخبين العراقي والعماني، وسيتولى الإعلامي القطري محمد سعدون الكواري تقديم الحفل الختامي.

وكان المهندس قد طرح قبل انطلاق بطولة «خليجي 25» أغنية حماسية بعنوان «بصراوي تلقانه»، يرحب بها بالوفود الخليجية القادمة إلى مدينة البصرة، والأغنية من كلمات رامي العبودي وألحان حسام كامل وتوزيع حسام كامل، وإيقاعات إيهاب الخياط، ومكس وماستر حسام كامل، وإشراف عام فائق حسن.

فيما طرحت أحلام، أخيرا، «ميني ألبوم» باللهجة العراقية، يتضمن ست أغنيات، هي: «رزق الورد» من كلمات محمد الواصف وألحان علي صابر وتوزيع سيروس و«تعالى نعوف» من كلمات محمد الواصف وألحان علي صابر وتوزيع مهند خضر و«وياك وياك» من كلمات ضياء جبارة محمود وألحان ميثم علاء الدين، وتوزيع عثمان عبود و«محد يعرف أخبارك» من كلمات محمد الواصف وألحان علي صابر وتوزيع عثمان عبود و«حظي» من كلمات حامد الغرباوي وألحان ميثم علاء الدين وتوزيع عثمان عبود و«وجه بغداد» من كلمات قصي عيسى وألحان علي صابر وتوزيع عثمان عبود، وفق «زهرة الخليج».

أحلام وماجد المهندس لدى وصولهما إلى مطار البصرة (الإنترنت)