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جيريمي كلاركسون يعتذر لميغن ماركل بعد مقاله المسيء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 12:05 مساء
جيريمي كلاركسون يعتذر لميغن ماركل بعد مقاله المسيء
مقدم برنامج «توب غير» السابق جيريمي كلاركسون بمدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية، 10 يونيو 2015 (أ ف ب)
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أعلن الصحفي البريطاني جيريمي كلاركسون، الإثنين، أنه قدم اعتذاره لميغن ماركل وزوجها الأمير هاري بسبب مقال هاجم فيه دوقة ساسكس بشدة.

وقال الصحفي البالغ 62 عاما «أشعر بالرعب لأني سببت الكثير من الأذى»، مشيرا إلى أنه استند في المقال إلى «اقتباس أبله من مشهد في مسلسل (غايم أوف ثرونز)»، وفق «فرانس برس».

ووصف ناطق باسم هاري وميغن «اعتذارات» الصحيفة بـ«الخدعة الإعلامية»، مشيرا إلى أن «ذي صن» لم تتصل حتى بدوقة ساسكس للاعتذار منها.

وكتب كلاركسون في منشور عبر «إنستغرام»، الإثنين، «في صباح عيد الميلاد، أرسلت بريدا إلكترونيا إلى هاري وميغن في كاليفورنيا لتقديم اعتذاري»، مضيفا «قلت لهما إنني كنت مشوشا مما قالاه عبر التلفزيون، إلا أن اللغة التي استخدمتُها في مقالي كانت مخزية، وأشعر بالأسف الكبير لاعتمادها».

وأوضح مقدم برنامج «توب غير» الشهير أنه نسي الإشارة إلى أنه اقتبس ما كتبه من مسلسل «غايم أوف ثرونز»، وقال إن «المقالة أعطت انطباعا وكأنني أدعو بالفعل إلى ممارسات عنيفة تجاه ميغن».

- «ذي صن» البريطانية «نادمة» على نشر مقال مسيء لميغن ماركل

وفي أحد أبرز مشاهد المسلسل الشهير، تُرغم شخصية نسائية على المشي في «مسيرة العار» عارية في الشوارع بينما يرمى الناس القاذورات عليها.

وجرى استبعاد كلاركسون من برنامج «توب غير» المخصص لعالم السيارات عبر «بي بي سي»، بعد اعتدائه جسديا ولفظيا على أحد المنتجين. وقبل ذلك، أثار الجدل مرات عدة واتُّهم بإطلاق تصريحات عنصرية.

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