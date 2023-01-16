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ندوة عن تجربة أبوبكر كهال الأدبية في دار حسن الفقيه

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 يناير 2023, 12:02 مساء
ندوة عن تجربة أبوبكر كهال الأدبية في دار حسن الفقيه
الجمعية الليبية للآداب والفنون بطرابلس تنظم ندوة عن تجربة أبوبكر حامد كهال الأدبية (الإنترنت)
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تحت عنوان «قراءات في تجربة أبوبكر حامد كهال الأدبية»، تنظم الجمعية الليبية للآداب والفنون بطرابلس ندوة أدبية، في الرابعة مساء الثلاثاء.

ويشارك في الندوة منصور بوشناف وأحمد بللو وحسين المزداوي وإبراهيم حميدان، فيما أوضحت الدار أن الدعوة عامة للحضور.

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ولد الأديب أبوبكر حامد كهال في إريتريا في عام 1961، وعاش فترة طويلة في ليبيا وعمل في رابطة الكتاب الليبية عدة سنوات؛ حيث احتك بأدباء ليبيين وعرب كثر، إضافة لتواصله ومعايشةً مع كاتبين ليبيين مهمين ومؤثرين جدا، هما رضوان بوشويشة والراحل جيلاني طريبشان، الأمر الذي مكّنه من العيش في ورشة إبداعية دائمة، سارعت في صقل موهبته وتفجيرها على الورق.

وكتب كهال الشعر والقصة القصيرة والرواية والسيرة، وله وأبحاث في لغات شرق أفريقيا، كما ظهرت أولى قصصه القصيرة العام 1987 في مجلة «التضامن» التي كانت تصدر في لندن.

كما عمل كهال بالصحافة كمحرر في الصفحات الثقافية بصحف ومجلات ليبية عديدة، مثل جريدة «الشط» ومجلة «الحضارة» التي عمل مديرا لمكتبها في طرابلس.

الجمعية الليبية للآداب والفنون بطرابلس تنظم ندوة عن تجربة أبوبكر حامد كهال الأدبية (الإنترنت)
الجمعية الليبية للآداب والفنون بطرابلس تنظم ندوة عن تجربة أبوبكر حامد كهال الأدبية (الإنترنت)
الجمعية الليبية للآداب والفنون بطرابلس تنظم ندوة عن تجربة أبوبكر حامد كهال الأدبية (الإنترنت)
الجمعية الليبية للآداب والفنون بطرابلس تنظم ندوة عن تجربة أبوبكر حامد كهال الأدبية (الإنترنت)
الجمعية الليبية للآداب والفنون بطرابلس تنظم ندوة عن تجربة أبوبكر حامد كهال الأدبية (الإنترنت)
الجمعية الليبية للآداب والفنون بطرابلس تنظم ندوة عن تجربة أبوبكر حامد كهال الأدبية (الإنترنت)
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