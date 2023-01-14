خيري الشريف فنان كاريكاتير «الوسط»

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي

أنا لم أعرف أن فنان الرسم الكاريكاتيري خيري الشريف مارس هذا الفن مبكرا، إلا عندما أعلنت وكالة الأنباء الليبية، أنه شارك في معرض الرسوم المتحركة الدولي، «كارتون السلام الدولي»، الذي نظمته بلدية أزمير التركية يوم 25/10/2022 وأخبرتنا أنه يمارس هذا الفن منذ سبعينيات القرن الماضي، فهو من مواليد 1/6/1961 حسب ما هو مبين في صفحته على «الفيسبوك».

والفنان خيري أحد رسامي بوابتنا هذه، وهو من الذين أتابعهم باستمرار، فأنا أحد المأخوذين بهذا الفن الناقد المبهج الجميل، الذين عرفناه منذ زمن صاروخان، وحجازي وصلاح جاهين، وصولا إلى مصطفى حسين وعمرو سليم، وإن كنت رأيت بعضا من أعمال رخا.

كثيرون هم رسامو الكاريكاتير في الصحف المصرية، التي كانت هي بوابتنا منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي المعرفية، وما زلت أتابع الرسم حتى الآن، وما زالت مصر ولادة لمبدعي هذا الفن، لعل آخر ما ورد بقائمتي الفنان خضر حسن الذي سنتناوله لاحقا، من بعد أن أقدم لكم مبدعي هذا الفن الذين ينشرونه من خلال بوابتنا هذه، وهما الأستاذان خيري الشريف، وعبدالحليم القماطي.

لنجعل من يومنا ابتسامة وضحك

لقد شارك الأستاذ خيري معرض الرسوم المتحركة الدولي «كارتون السلام الدولي»، الذي نظمته بلدية أزمير التركية أخيرا. وقبلها شارك في معرض أقيم في العاصمة اليونانية أثينا، تحت عنوان «لنجعل من يومنا ابتسامة وضحك » .

أفضل رسامي الكاريكاتير

كتب موقع «الطيبوب» عنه فقال: «لا شك أن خيري الشريف اليوم هو واحد من أفضل رسامي الكاريكاتير في بلادنا بفضل موهبته وخبرته الطويلة في مجاله، والتي بدأت مع بداية عمله في الصحافة سنة 1979.. فمنذ تلك السنة عرفت رسوماته طريقها نحو صفحات صحف الفجر الجديد والأسبوع الثقافي والميزان وأويا ومجلة الثقافة العربية.. واليوم تنشر رسوماته الكاريكاتيرية في صحيفة (الوسط) وموقع بوابة الوسط».

والمتابع للوحاته الساخرة الناقدة، ينتبه إلى ذكاء تناوله للموضوعه، بنقد بناء مضحك من دون تطاول وإسفاف، فريشته دقيقة وأيضا كلماته، هما ما أوصلاه عبر نحو أربعة عقود لدرجة إبداع عالمية فاستحق مثلما يقال، أن ترفع له القبعة.