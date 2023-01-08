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«ويجز» ينافس على جوائز الموسيقى الأفريقية «أفريما»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 يناير 2023, 04:01 مساء
«ويجز» ينافس على جوائز الموسيقى الأفريقية «أفريما»
ينافس مطرب الراب المصري «ويجز» في 4 فئات مختلفة للجائزة (خاص لـ بوابة الوسط)
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أعلنت مؤسسة جوائز الموسيقى الأفريقية «أفريما» أسماء المطربين المرشحين لجوائزها هذا العام.

وتواجد مطرب الراب المصري «ويجز» في 4 فئات مختلفة، هي: «فنان العام»، و«أغنية العام» بأغنيته «البخت»، و«أفضل موسيقى تصويرية في فيلم» عن أغنية «بعودة يا بلادي» من الفيلم التسجيلي «كباتن الزعتري»، فضلًا عن جائزة «أفضل مطرب في شمال أفريقيا»، وفقا لبيان.

وينافس ويجز عددا من الأسماء الكبيرة في مجال الموسيقى من مصر وأفريقيا، منهم: «سو الكينج، سنور، بورنا بوي، الجراند توتو»، وغيرهم.

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يشار إلى أن جائزة «أفريما» تم تأسيسها العام 2014 تحت رعاية مفوضية الاتحاد الأفريقي، للمساهمة في نشر الموسيقى الأفريقية في العالم، وتعتمد المسابقة على تصويت الجمهور، إذ إنه من المقرر أن يتم غلق باب التصويت يوم 11 يناير الجاري.

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