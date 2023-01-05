حبس منة شلبي سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 10 آلاف جنيه

القاهرة - بوابة الوسط

قضت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، بمعاقبة الفنانة المصرية منة شلبي بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيه في اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

استمعت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، لمرافعة الدكتور محمد بهاء أبوشقة، دفاع الفنانة منة شلبي المتهمة بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، والذي التمس من المحكمة براءتها من الاتهامات المنسوبة إليها، مشيرا إلى أن عملية تفتيش المتهمة لم تتم في وجود المتهمة، وفق «المصري اليوم».

وأحالت النيابة العامة، في 21 ديسمبر الماضي، «منة» للمحاكمة الجنائية؛ لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وفي اليوم التالي حددت محكمة الاستئناف جلسة، الخميس، لبدء أولى جلسات محاكمتها.

وذكرت النيابة العامة أن قائمة أدلة الثبوت تتضمن شهادة 5 شهود على الواقعة، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات كاميرات المراقبة بمحل ضبطها بمطار القاهرة الدولي، إلى جانب ما أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات التي تم العثور عليها بحوزتها.

- إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات

وأشارت النيابة إلى أنها كانت قد استكملت تحقيقاتها بعد ضبط منة شلبي بالاستماع لشهادة خمسة من العاملين بمطار القاهرة الدولي، والتي كان حاصلها: إن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة في أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها على نحو أسفر عن العثور على مواد مخدرة بالحقائب، فأُلقي القبض على المتهمة، وضُبط ما بحوزتها من مخدرات.