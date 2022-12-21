  • Alwasat News
Atwasat

إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 ديسمبر 2022, 05:05 مساء
إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات
آخر أعمال الفنانة المصرية منة شلبي كان مسلسل «بطلوع الروح» رمضان الماضي (الإنترنت)
alwasat radio

أمرت النيابة العامة، الأربعاء، بإحالة الفنانة المصرية منة شلبي للمحاكمة الجنائية؛ لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقد أقامت النيابة العامة الدليل قبلها من شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحل ضبطها، فضلًا عما أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.

وكانت النيابة العامة قد استكملت تحقيقاتها بعد ضبط منة بالاستماع لشهادة خمسة من العاملين بمطار القاهرة الدولي والتي كان حاصلها أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فجرى تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور على مواد مخدرة بالحقائب، فأُلقي القبض عليها، وضُبط ما بحوزتها من مخدرات، وشاهدت النيابة العامة بتسجيلات آلات المراقبة دخول المتهمة المنطقة الجمركية والعثور على المضبوطات داخل حقائبها، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحوي جوهرين مخدرين هما الحشيش والقنب المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وفقا لبيان النيابة العامة المصرية نقلا عن «اليوم السابع».

- التفاصيل الكاملة لتوقيف الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة

كما شهد مجري التحريات حول الواقعة بصحة ضبط المخدرات بحوزة المتهمة وحيازتها لها بقصد التعاطي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مبابي يقطع إجازته فجأة وينتظم في تدريبات سان جيرمان بعد 3 أيام من خسارة كأس العالم

مبابي يقطع إجازته فجأة وينتظم في تدريبات سان جيرمان بعد 3 أيام من خسارة كأس ...
تنديد دولي واسع مع بدء تطبيق قرار حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان

تنديد دولي واسع مع بدء تطبيق قرار حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان
اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب

اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب
استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
الشرطة الإيطالية تجتاز مئات الكيلومترات لنقل كليتين

الشرطة الإيطالية تجتاز مئات الكيلومترات لنقل كليتين
حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)

حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)
بحضور أمهاتهم.. ملك المغرب يمنح لاعبي المنتخب «وسام العرش» بدرجة ضابط

بحضور أمهاتهم.. ملك المغرب يمنح لاعبي المنتخب «وسام العرش» بدرجة ضابط
السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى تعويضية جديدة بشأن «لوكربي»

السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى ...
استمرار فعاليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية

استمرار فعاليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية
واشنطن: «طالبان» أفرجت عن أميركيين اثنين بدون مقابل

واشنطن: «طالبان» أفرجت عن أميركيين اثنين بدون مقابل
تقرير: أوروبا تشهد موجة إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرا في تاريخها

تقرير: أوروبا تشهد موجة إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرا في تاريخها
عقيلة صالح يدعو إلى استئناف الحوار بين لجنتي المسار الدستوري بمجلسي النواب والدولة

عقيلة صالح يدعو إلى استئناف الحوار بين لجنتي المسار الدستوري بمجلسي النواب ...
حكومة طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان

حكومة طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان
مع التدافع الأوروبي على مصادر الطاقة.. ليبيا تمتلك ثاني أطول شبكة أنابيب غاز في أفريقيا

مع التدافع الأوروبي على مصادر الطاقة.. ليبيا تمتلك ثاني أطول شبكة أنابيب غاز في ...
وفاة أسير فلسطيني تفجر إضرابات وتظاهرات بالضفة الغربية وغزة

وفاة أسير فلسطيني تفجر إضرابات وتظاهرات بالضفة الغربية وغزة
هل تكون الولايات المتحدة في مقدمة مصدري النفط الخام في 2023؟

هل تكون الولايات المتحدة في مقدمة مصدري النفط الخام في 2023؟
مونديال قطر حسن الختام

مونديال قطر حسن الختام
صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في صبراتة

صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في صبراتة
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
استمرار فعاليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية
استمرار فعاليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية
حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)
حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)
لبنى عبدالعزيز رئيسا شرفيا لمهرجان «السينما العربية»
لبنى عبدالعزيز رئيسا شرفيا لمهرجان «السينما العربية»
الأربعاء.. «بين الأمواج» ينطلق تجاريا بموطنه في المغرب
الأربعاء.. «بين الأمواج» ينطلق تجاريا بموطنه في المغرب
مصطفى يونس يوقع كتابه الجديد «المنفى الذهبي» بمكتبة الفرجاني
مصطفى يونس يوقع كتابه الجديد «المنفى الذهبي» بمكتبة الفرجاني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم
شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم...
الانتهاء من تصوير «تخاريف» تمهيدا لعرضه في رمضان
الانتهاء من تصوير «تخاريف» تمهيدا لعرضه في رمضان...
وفاة الكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي
وفاة الكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي...
وفاة رئيس مجمع اللغة العربية المصري صلاح فضل
وفاة رئيس مجمع اللغة العربية المصري صلاح فضل...
هل تصبح الموسيقى «الذهب الأسود» الجديد في السعودية؟
هل تصبح الموسيقى «الذهب الأسود» الجديد في السعودية؟...
المزيد
إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات
إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات...
الدبيبة يقرر إعادة تنظيم قناة «ليبيا الوطنية»
الدبيبة يقرر إعادة تنظيم قناة «ليبيا الوطنية»...
عرض «سيدتي الجميلة» في مصر ليلة رأس السنة
عرض «سيدتي الجميلة» في مصر ليلة رأس السنة...
مصطفى يونس يوقع كتابه الجديد «المنفى الذهبي» بمكتبة الفرجاني
مصطفى يونس يوقع كتابه الجديد «المنفى الذهبي» بمكتبة الفرجاني...
الأربعاء.. «بين الأمواج» ينطلق تجاريا بموطنه في المغرب
الأربعاء.. «بين الأمواج» ينطلق تجاريا بموطنه في المغرب...
المزيد