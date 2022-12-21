إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت النيابة العامة، الأربعاء، بإحالة الفنانة المصرية منة شلبي للمحاكمة الجنائية؛ لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقد أقامت النيابة العامة الدليل قبلها من شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحل ضبطها، فضلًا عما أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.

وكانت النيابة العامة قد استكملت تحقيقاتها بعد ضبط منة بالاستماع لشهادة خمسة من العاملين بمطار القاهرة الدولي والتي كان حاصلها أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فجرى تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور على مواد مخدرة بالحقائب، فأُلقي القبض عليها، وضُبط ما بحوزتها من مخدرات، وشاهدت النيابة العامة بتسجيلات آلات المراقبة دخول المتهمة المنطقة الجمركية والعثور على المضبوطات داخل حقائبها، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحوي جوهرين مخدرين هما الحشيش والقنب المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وفقا لبيان النيابة العامة المصرية نقلا عن «اليوم السابع».

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كما شهد مجري التحريات حول الواقعة بصحة ضبط المخدرات بحوزة المتهمة وحيازتها لها بقصد التعاطي.