وفاة الصحفي نيت ثاير المشهور بإجرائه مقابلة زعيم الخمير الحمر

القاهرة - بوابة الوسط

توفي عن 62 عاما بعد صراع طويل مع المرض الصحفي الأميركي المستقل نيت ثاير، وفق ما أعلنت، الأربعاء، عائلة الراحل الذي اشتهر بتمكنه العام 1997 من إجراء مقابلة حصرية مع زعيم الخمير الحمر في كمبوديا بول بوت، أحد أكثر الطغاة دموية في القرن العشرين.

وكان ثاير المتخصص في شؤون الخمير الحمر أول صحفي أجنبي منذ نحو عقدين يلتقي بول بوت الذي كان وراء مقتل نحو مليوني كمبودي بين العامين 1975 و1979، وفق «فرانس برس».

وكان نيت ثاير مراسلا لأسبوعية «فار إيسترن إيكونوميك ريفيو» الصادرة في هونغ كونغ عندما أجرى مقابلة مع بول بوت وصوّره في أحد أدغال شمال كمبوديا.

وتوفي بول بوت في العام التالي بنوبة قلبية، بعد أشهر من الاعتقال وقبل محاكمته.

وكان نيت ثاير، وهو مدخن شره، معروفا بجرأته في عمله الصحفي، وأصيب بجروح بالغة في انفجار لغم أرضي العام 1989 أثناء مرافقته المقاتلين الكمبوديين.

ومن أبرز ما قاله له بول بوت خلال المقابلة الشهيرة: «هل أنا شخص عنيف؟ ضميري مرتاح».