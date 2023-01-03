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مصر تودع «عميد المترجمين».. وفاة محمد عناني عن 84 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 يناير 2023, 12:31 مساء
مصر تودع «عميد المترجمين».. وفاة محمد عناني عن 84 عاما
محمد عناني (أرشيفية: الإنترنت)
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ذكرت وسائل إعلام مصرية عدة، الثلاثاء، أن الناقد والمترجم الكبير الدكتور محمد عناني توفي عن عمر يناهز الـ84عاما (1939- 2023)، بعد رحلة طويلة حافلة بالعطاء الإبداعي المتنوع في مجالي النقد والترجمة، حتى أطلق عليه لقب «عميد المترجمين».

فيما «نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، الدكتور محمد عناني، ‏عميد المترجمين، الذي غيبه الموت صباح اليوم، عن عمر ناهز ‏‏84 عاما، بعد صراع مع المرض»، حسب صفحة الوزارة في «فيسبوك»‎.‎

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وقالت الكيلاني «خَسِرت الثقافة ‏المصرية والعربية اليوم قامة أدبية كبيرة، فقد عشق الكلمة وأبحر ‏في فنونها المختلفة، مثقف موسوعي أثرى الحركة الثقافية ‏المصرية والعربية بأعماله من مترجمات ومؤلفات علمية وأدبية، ‏ورحل شيخ المترجمين وعميدهم تاركا للمكتبة العربية إرثا عظيما»‎.‎

وحصل على درجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في اللغة الإنجليزية وآدابها من جامعة القاهرة في العام 1959، وحصل على الماجستير من جامعة لندن العام 1970، وعلى الدكتوراه من جامعة ريدنغ العام 1975. صدر له أكثر من 130 كتابا باللغتين العربية والإنجليزية، تتنوّع بين الترجمات المهمة والأعمال الإبداعية، وفق «الأهرام».

 أعمال شكسبير
ومن خلال حوارات سابقة، يرى عناني أن بعض أعمال شكسبير ترجمها البعض ترجمة لا علاقة لها بالنص الأصلي ولا تنتمي إلى مؤلفها ومنها السونيتات، موضحا أن ترجمة المصطلحات موضع خلاف بين الباحثين والمترجمين العرب وخصوصا إذا كان الكاتب يلجأ إلى توليد فعل أو نحت مصطلح جديد حيث تفترض الأساليب الإنجليزية إلمام القارئ بالتراث الأوروبي وهو ما لا يتوفر دائما للقارئ العربي.

وبدأ عناني مشواره في ترجمة أعمال وليم شكسبير، في مارس 1964، بعد تخرجه، بترجمة مسرحية «حلم ليلة صيف» مستعينا ببعض المراجع عن التقاليد الشعبية الخاصة بالجن والعفاريت في إنجلترا أيام شكسبير، بعدها عكف على ترجمة «روميو وجولييت» وتمكن من الانتهاء منها العام 1965، وأثناء هذه الفترة تلقى اتصالا من الدكتورة لطيفة الزيات تبلغه الموافقة على قائمة تضم عشرة أشخاص سمح لهم بالخروج من مصر للدراسة، كان هو أحد هذه الأسماء، حسب «اليوم السابع».

سيرة ومسيرة
وكتب الراحل أكثر من 130 كتابا باللغتين العربية والإنجليزية، تتنوّع بين الترجمات المهمة والأعمال الإبداعية، كما قدم عددا من المسرحيات العربية التي عُرضت في القاهرة والمحافظات المصرية (7 أصلية، و3 مُعدّلة، و3 مُترجَمة)، كما صدرت له مجموعة متنوعة من الترجمات إلى اللغة العربية، أبرزها: «ريتشارد الثاني» و«الفردوس المفقود» و« تاجر البندقية» – عيد ميلاد جديد «الملك لير»، حسب «الشرق الأوسط».

وفي مسيرته الأدبية، نال عناني جائزة الدولة في الترجمة عام 1982، عن ترجمة «الفردوس المفقود» لميلتون، إلى اللغة العربية، ووسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى 1984، وجائزة الأمير تركي بن طلال للتميز في الترجمة إلى الإنجليزية 1998، كما نال جائزة الدولة في الآداب العام 1999، وجائزة الأداء المتميز في الكتابة المسرحية من المعهد العالي للمسرح 2000، وجائزة الدولة للتفوق في الآداب 2002، وجائزة الملك عبدالله الدولية في الترجمة 2011، وجائزة منظمة جامعة الدول العربية للعلوم والثقافة في الترجمة إلى الإنجليزية، بغداد 2013، وجائزة رفاعة الطهطاوي في الترجمة إلى العربية، المركز القومي للترجمة 2014.

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