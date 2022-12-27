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يحيى خليل يفتتح العام الجديد بحفلين موسيقيين بالقاهرة والإسكندرية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 ديسمبر 2022, 03:25 مساء
يحيى خليل يفتتح العام الجديد بحفلين موسيقيين بالقاهرة والإسكندرية
بوستر حفل يحيى خليل في المسرح الصغير بأوبرا القاهرة (خاص لـ بوابة الوسط)
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يستعد عازف الجاز المصري العالمي، يحيى خليل لتقديم حفلين متتاليين يفتتح بهما العام الجديد 2023، أولهما في الثامنة مساء الخميس 12 يناير، على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، والثاني مساء الجمعة 20 يناير على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.

يقدم خليل في حفله عددا من أعماله الخاصة إلى جانب نخبة من مؤلفات عظماء الموسيقي العربية منهم، محمد عبدالوهاب، وبليغ حمدي، وكمال الطويل، ويشاركه مجموعة من أهم العازفين في مصر هم محمد علي (كمان)، محسن علام (أكورديون)، محمد السواح (ترومبت) والمغنية الفرنسية ديجايما التي تؤدي مختارات من أعمال الجاز العالمية، وفقا لبيان.

وأعلنت الصفحة الرسمية للفنان يحيى خليل على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مسابقة لجمهوره الكبير ستكون جائزتها عبارة عن تذكرتين لحضور حفل القاهرة أو الإسكندرية، وسؤال المسابقة هو في أي عام جرى إصدار مقطوعة «قمر» لتكون تتر البرنامج الشهير «حكاوي القهاوي» على التليفزيون المصري؟

يحيى خليل هو رائد موسيقى الجاز في مصر، ونجح في عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التي أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية، الأمر الذي جعله ضيفا دائما على أهم المهرجانات العالمية في أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة الأميركية.

- يحيى خليل يستعد لحفله على المسرح المكشوف بالأوبرا المصرية الأربعاء

ويعد خليل أول فنان مصري يجذب الشباب إلى حفلات مسارح دار الأوبرا منذ بنائها بمقرها الحالي، حيث اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء في مصر والعالم العربي باعتباره أول صانع للنجوم في مصر والشرق كما كانت له اسهامات كبيرة في تطوير صناعة الأغنية من حيث إضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل.

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