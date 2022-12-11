17 ديسمبر.. انطلاق الدورة الرابعة لمهرجان «القاهرة للفيلم القصير»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مهرجان «القاهرة الدولي للفيلم القصير» (CISFF)، تفاصيل دورته الرابعة 2022، وهي الدورة الأولى بصبغة دولية والتي تعقد في الفترة من من 17 إلى 22 ديسمبر 2022 بقاعات الإبداع الفني وسينما الهناجر وسينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية وزارة الثقافة، على أن يقام حفلي الافتتاح والختام في المسرح الصغير.

وأوضح منظمو المهرجان أن فعاليات هذا العام تهتم بعرض أفضل الأفلام القصيرة من جميع أنحاء العالم، للارتقاء بصانعي الأفلام من خلال العروض وفعاليات التواصل واللجان والندوات المختلفة والأفلام القصيرة، وفقا لبيان.

وأكد رئيس المهرجان، وحيد صبحي، أن الدورة الرابعة مميزة وخاصة، نظرًا لكونها الدورة الأولى بصبغة دولية، كما أن جميع الأفلام المشاركة بالمهرجان سواء الأفلام القصيرة أو الوثائقية مجانية للجمهور.

وأضاف وحيد، قائلًا «الفيلم كشكل فني لديه القدرة على إلقاء الضوء على أن العالم يتجه نحو الطبيعة الخضراء، ليشهد المستقبل عالمًا محميًا من التغيُّرات المناخية، وتحقيق ازدهار دون الإضرار بالكوكب، والفرص التي يوفرها هذا المستقبل الأكثر اخضرارًا حقيقية وملموسة، وستظل في متناول أيدينا ويمكن تحقيقه لفترة أطول، لذلك نقدم مهرجاننا بطريقة مبتكرة ونظام صديق للبيئة بطرق رقمية».

يسري نصرالله

ومن ناحية أخرى، أشار مدير المهرجان أحمد النبوي، إلى أن هذه الدورة تسعى إلى عالم يسوده التنوير والمعرفة والتسامح، لأن الفيلم كشكل فني لديه القدرة على عمل جسر للثقافات وإلقاء الضوء على عالمية التجربة الإنسانية.

وأضاف النبوي أن أهداف المهرجان الرئيسية تشمل الترويج للفيلم القصير على مستوى جمهور دائم الاتساع كوسيلة قوية تلهم الإبداع وتشجع التأمل وتفرض الاستكشاف، إلى جانب دور قيادي في توفير منتدى واسع لتبادل الثقافات.

يشار إلى أن مهرجان «القاهرة الدولي للفيلم القصير» سوف يكرم في دورته الرابعة المخرج السينمائي الكبير يسري نصرالله والمنتجة المصرية ماريان خوري.