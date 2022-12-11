تنديد في إيطاليا بقرار حكومي يلغي علاوة ممنوحة للثقافة

القاهرة - بوابة الوسط

ندد العاملون في مجال النشر والكتب في إيطاليا، السبت، بإلغاء الحكومة مبلغ 500 يورو بمثابة علاوة تقدم منذ 2006 للشباب عند بلوغم الثامنة عشرة من العمر، حتى ينفقونها على الثقافة.

وأشارت اتحادات القطاع في بيان إلى أن «الكتّاب والناشرين وبائعي الكتب والشركات المصنعة للورق وأمناء المكاتب، يطالبون البرلمان والحكومة بسحب اقتراح إلغاء علاوة 500 يورو التي تقدم للشباب في سن الثامنة عشرة لاستخدامها لإنفاقها على مشتريات ثقافية»، وفق «فرانس برس».

وتابعت أن هذا المبلغ «أتاح لآلاف الشباب استكشاف عالم الكتب والاطلاع عليه أكثر، باختيارهم بحرية ما يرغبون في قراءته»، كما أنه «دعم الكتاب من الناحية الاقتصادية وجعل البلد الذي يُعرف سكّانه بعدم المطالعة كثيرًا، يحقق تقدمًا كبيرًا في هذا المجال».

أغراض أخرى

ونقل المتخصصون أرقامًا عن المعهد الإيطالي للإحصاء تشير إلى أن المبلغ الموفر للشباب عزز القراءة لدى مَن هم بين الـ18 والـ21 عامًا، فارتفعت نسبة القرّاء في هذه الفئة العمرية من 46,8% إلى 54% بين العامين 2016 و2018.

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والجمعة، صوتت الأغلبية من اليمين واليمين المتطرف التي فازت في سبتمبر بالانتخابات التشريعية، على تعديل يلغي هذا الامتياز.

وأوضحت أنها تعتزم إعادة تخصيص مبلغ الـ230 مليون يورو التي تكلفها هذه العلاوة للحكومة سنويًا، لأشكال أخرى من الدعم الثقافي، مؤكدة أن نسبة كبيرة من الشباب يستخدمون المبلغ المخصص لهم لأغراض أخرى.