3 شعراء ليبيين في «عكاظية دوز» بمهرجان الصحراء التونسي

القاهرة - بوابة الوسط

كشف منظمو المهرجان الدولي للصحراء بدوز (جنوب غرب تونس)، الأحد، قائمة أسماء المشاركين في مسابقتي الأغنية البدوية والعكاظية الشعرية، ضمن فعاليات الدورة الرابعة والخمسين، التي تقام من 22 إلى 25 ديسمبر.

ففي مجال الأغنية البدوية، يشارك كل من مفتاح الزمزمي ومنير اللطيفي والحسين الزمزمي والعيادية زقير وثريا بن مسعود الصغير والفيتوري بن قايد وبلقاسم مانيطة وعلي بلعيد بن مسعود وحسان بنعثمان، وفق صفحة المهرجان في «فيسبوك».

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أما في فئة العكاظية الشعرية، فيشارك 28 شاعرا، من بينهم ثلاثة شعراء ليبيين؛ هم محمود اكنيش وحمزة افنيك وفوزي كريم ضو.

فيما تنظم المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية لقبلي الدورة 13 لمعرض الصناعات التقليدية، على هامش المهرجان، وذلك بفضاء متحف الصحراء بدوز.

مدينة دوز

وتعرف مدينة دوز باسم بوابة الصحراء التونسية، وخلال المهرجان التراثي الثقافي الفني تستقبل آلاف الزوار، من أفريقيا وآسيا وأوروبا من بينهم عدد من المشاهير والشخصيات العالمية المفتونة بسحر الصحراء، القادمين لاكتشاف جمال الصحراء حين يبدأ مهرجان الصحراء الدولي ويستمر أربعة أيام.

فيما تعد المدينة، الواقعة على بعد 600 كيلومتر جنوبي غربي العاصمة تونس، متحفا صحراويا فريدا لمحافظتها على العادات والتقاليد الصحراوية الراسخة منذ القدم وتشتهر بإتقان أغلب سكانها لفن الشعر الشعبي.

المهرجان الدولي للصحراء بمدينة دوز التونسية (صفحة المهرجان/ فيسبوك)

المهرجان الدولي للصحراء بمدينة دوز التونسية (صفحة المهرجان/ فيسبوك)