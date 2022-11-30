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«أنغوليم للشرائط المصورة» يركز على جذب الشباب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 03:40 مساء
«أنغوليم للشرائط المصورة» يركز على جذب الشباب
من فعاليات مهرجان «أنغوليم للشرائط المصورة» في وسط غرب فرنسا، 29 يناير 2020 (أ ف ب)
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تتمحور الدورة الخمسون لمهرجان «أنغوليم الدولي للشرائط المصورة» التي تُقام في جنوب غرب فرنسا من 26 إلى 29 يناير، على قصص المانغا اليابانية والشبكات الاجتماعية ومستقبل الشرائط المصورة، على ما أعلن المنظمون، الإثنين.

ويرأس لجنة التحكيم الكبرى للمهرجان في يوبيله كاتب المسلسل التلفزيوني الشهير «كاميلوت» وسلسلة القصص المصورة التي تحمل الاسم نفسه، وفق «فرانس برس».

وذكّر المفوض العام للمهرجان فرانك بوندو خلال مؤتمر صحفي أقيم في مكتبة ريشليو الوطنية بباريس بأن «المهرجان يخوض منذ 50 عاما معركة لا نهاية لها من أجل إضفاء الشرعية على الشرائط المصورة». وأضاف أن «الشرائط المصورة التي أدرجت في المكتبة الوطنية الفرنسية ومتحف اللوفر ومركز بومبيدو و(مؤسسة) +كوليج دو فرانس+ (للأبحاث والتعليم العالي) باتن يُعتبر من الكتب»، مشيرا إلى «تقدم كبير جدا» في هذا الشأن.

وأشار بوندو إلى أن حجم المبيعات العالمية للشرائط المصوّرة الرقمية أصبح العام 2021 أعلى من حجم مبيعات المجلدات المطبوعة، مشددا على أن «على المهرجان درس كيفية جذب الأجيال الجديدة.. وخصوصا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي». وأضاف «لقد سعينا إلى جعل هذه النسخة الخمسين الأولى في عصر جديد، وهي لن تتضمن تاليا معرضا استعاديا كبيرا بل ستركز أكثر على المستقبل وستكون موجهة إلى الشباب».

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وأعلن في هذا السياق عن جناح شبابي كبير تبلغ مساحته آلاف الأمتار المربعة وعن حضور للمهرجان على منصة «تويتش» لخدمات البث المباشر لألعاب الفيديو وعلى شبكة «تيك توك». وسيوفر المهرجان تطبيقا يتيح متابعة أخباره عبره في الوقت الفعلي للمرة الأولى.

ويحضر المهرجان عدد من رسامي «المانغا» المشهورين، ويُخصص معرض كبير للياباني ريوتشي إيكيغامي الذي لا يزال ينتج قصص «مانغا» رغم بلوغه الثمانين. كذلك يقام معرض لأعمال الكندية جولي دوسيه، رائدة الشرائط المصورة البديلة والنسوية.

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