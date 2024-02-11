«حزب الله» اللبناني ينفذ 5 عمليات عسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن «حزب الله» اللبناني تنفيذ 5 عمليات، وتحقيق إصابات مباشرة في مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة، وفي الجليل الأعلى.

وقال الحزب إنه استهدف بالصواريخ موقع رويسات العلم، وقصف تجمعين للجنود الإسرائيليين في مثلث الطيحات وفي جبل نذر، كما استهدف تجهيزات تجسسية في موقع العباد، كما جرى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع الرمثا في مزارع شبعا المحتلة.

المقاتلات الإسرائيلية تشن 5 غارات

كما شنت المقاتلات الإسرائيلية 5 غارات على بلدتي يارون وشيحين ومنطقة جبل بلاط. وقد نعت حركة أمل اثنين من منتسبيها قالت إنهما «استشهدا في الغارة» التي استهدفت بلدة شيحين.

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وحتى اليوم، خلف العدوان الغاشم على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي 28 ألفًا و176 شهيدًا و67 ألفًا و784 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

وتسببت الحرب أيضًا في دمار هائل وأزمة إنسانية كارثية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85% من سكان القطاع، بحسب الأمم المتحدة.