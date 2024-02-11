  • Alwasat News
Atwasat

واشنطن تنفذ ضربات جديدة استهدفت مدينة الحديدة الساحلية اليمنية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 فبراير 2024, 05:50 مساء
واشنطن تنفذ ضربات جديدة استهدفت مدينة الحديدة الساحلية اليمنية
متظاهر يحمل مجسم صاروخ خلال مسيرة في العاصمة صنعاء التي يديرها الحوثيون. (أ ف ب)
WTV_Frequency

أعلنت الولايات المتحدة الأحد أنها نفذت ضربات جديدة استهدفت السبت «أسلحة للحوثيين» في اليمن كانت بحسب واشنطن معدة لمهاجمة سفن في البحر الأحمر.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط «سنتكوم» في بيان «في 10 فبراير بين الساعة 16.00 و17.00 بتوقيت صنعاء، نفذت (القوات الأميركية) بنجاح ضربات دفاع عن النفس».

وأضافت أن الغارات وقعت شمال مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن واستهدفت زورقين بحريين مسيّرين، بالإضافة إلى ثلاثة أنظمة صواريخ منقولة مضادة للسفن «كان يجري الإعداد لإطلاقها ضد سفن في البحر الأحمر».

وتابعت «حددت سنتكوم هذه الصواريخ في مناطق في اليمن يسيطر عليها الحوثيون، وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأميركية وسفن تجارية في المنطقة». من جانبها، أفادت قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين مساء السبت بوقوع غارات على مديرية الصليف قرب الحديدة. وسمع في المنطقة دوي انفجارات عدة.

«تضامنًا» مع الفلسطينيين في قطاع غزة 
ومنذ نوفمبر، أعلن الحوثيون بدء استهدافهم سفنًا في البحر الأحمر وخليج عدن يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل، وذلك «تضامنًا» مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي تقصفه إسرائيل وتحاصره. وأجبرت هجماتهم العديد من شركات الشحن على تعليق عبور سفنها في هذه المنطقة التي يمر بها 12% من التجارة العالمية.

-  الحوثيون يعلنون شنّ هجومين على سفينتين بريطانية وأميركية في البحر الأحمر
-  الحوثيون: تنفيذ عملية عسكرية بالصواريخ الباليستية في منطقة أم الرشراش المحتلة

في هذا السياق، أعادت واشنطن الحليف الأول لإسرائيل تصنيف الحوثيين منظمة «إرهابية»، وشكلت تحالفًا متعدد الجنسيات في ديسمبر هدفه المعلن «حماية» حركة الملاحة البحرية. وفيما فشل هذا التحالف حتى الآن في وقف الهجمات، نفّذ الجيشان الأميركي والبريطاني عدة ضربات على اليمن منذ منتصف يناير.

ويسيطر الحوثيون على جزء كبير من اليمن، بعد ما يقرب من عقد من الحرب في أفقر دول شبه الجزيرة العربية الذي يواجه أيضا أزمة إنسانية خطيرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - عودة أزمة السيولة في ليبيا

كاريكاتير خيري - عودة أزمة السيولة في ليبيا
«أسطول الحرية الدولي» يقرر كسر الحصار عن غزة وإيصال المساعدات بحرًا

«أسطول الحرية الدولي» يقرر كسر الحصار عن غزة وإيصال المساعدات بحرًا
شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفًا من مسافة بعيدة دون أن يدري

شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفًا من مسافة بعيدة دون أن يدري
أرقام تاريخية تزين عودة بيلينغهام للتهديف مع ريال مدريد

أرقام تاريخية تزين عودة بيلينغهام للتهديف مع ريال مدريد
ريال مدريد يقسو على جيرونا ويحسم الصراع معه على صدارة «الليغا»

ريال مدريد يقسو على جيرونا ويحسم الصراع معه على صدارة «الليغا»
محمد بكرة يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة تونس للتجديف

محمد بكرة يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة تونس للتجديف
مأساة دارفور.. معارك الجيش السوداني و«الدعم السريع» تعيد ذكريات مريرة

مأساة دارفور.. معارك الجيش السوداني و«الدعم السريع» تعيد ذكريات مريرة
الاتحاد المصراتي يفوز على أبوسليم في «دورينا»

الاتحاد المصراتي يفوز على أبوسليم في «دورينا»
«الأورومتوسطي»: إسرائيل قتلت 1864 فلسطينيًّا من بينهم 690 طفلة منذ قرار «محكمة العدل»

«الأورومتوسطي»: إسرائيل قتلت 1864 فلسطينيًّا من بينهم 690 طفلة منذ قرار «محكمة ...
رئيسة مجموعة الأزمات الدولية تحذر من «سوء تقدير كبير» في الشرق الأوسط

رئيسة مجموعة الأزمات الدولية تحذر من «سوء تقدير كبير» في الشرق الأوسط
«مطعم الحب».. مبادرة لتوفير الطعام لمشردي تونس في ظل الأزمة الاقتصادية

«مطعم الحب».. مبادرة لتوفير الطعام لمشردي تونس في ظل الأزمة الاقتصادية
شاهد.. اعتداء على حكم مباراة النصر والأخضر مصطفى الدرسي

شاهد.. اعتداء على حكم مباراة النصر والأخضر مصطفى الدرسي
محققة أممية: «إسرائيل» تنتهك أوامر «العدل الدولية» بشأن حماية المدنيين في غزة

محققة أممية: «إسرائيل» تنتهك أوامر «العدل الدولية» بشأن حماية المدنيين في غزة
كاريكاتير حليم - ماراثون الأزمات!

كاريكاتير حليم - ماراثون الأزمات!
مسؤول بشركة النقل البحري لـ«الوسط»: مصير التواتي مجهول.. ونعيش حالة فوضى بعد خطفه

مسؤول بشركة النقل البحري لـ«الوسط»: مصير التواتي مجهول.. ونعيش حالة فوضى بعد ...
غزة.. العثور على الطفلة هند وطاقم إنقاذها شهداء بعد 12 يومًا من اختفائهم

غزة.. العثور على الطفلة هند وطاقم إنقاذها شهداء بعد 12 يومًا من اختفائهم
ترامب يسخر من صحة بايدن العقلية: لا أعتقد أنه يعلم أنه على قيد الحياة

ترامب يسخر من صحة بايدن العقلية: لا أعتقد أنه يعلم أنه على قيد الحياة
ليبيون يعانون مع ارتفاع أسعار السلع.. وخبراء يبيّنون السبب

ليبيون يعانون مع ارتفاع أسعار السلع.. وخبراء يبيّنون السبب
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
صحفيون يطلقون نداء استغاثة لوقف التجويع في شمال قطاع غزة
صحفيون يطلقون نداء استغاثة لوقف التجويع في شمال قطاع غزة
128 يوما من العدوان الإسرائيلي.. مزيد الشهداء والجرحى في غزة ورفح تنتظر مصيرا مجهولا
128 يوما من العدوان الإسرائيلي.. مزيد الشهداء والجرحى في غزة ورفح...
ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 28 ألفا و176 شهيدا
ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 28 ألفا و176 شهيدا
قيادي في حماس لـ«فرانس برس»: أي هجوم إسرائيلي على رفح يعني نسف مفاوضات تبادل الأسرى
قيادي في حماس لـ«فرانس برس»: أي هجوم إسرائيلي على رفح يعني نسف ...
«كتائب القسام» تعلن مقتل أسيرين وإصابة 8 بسبب تواصل القصف الإسرائيلي
«كتائب القسام» تعلن مقتل أسيرين وإصابة 8 بسبب تواصل القصف ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تونس..السجن 3 سنوات مع النفاذ للغنوشي وصهره
تونس..السجن 3 سنوات مع النفاذ للغنوشي وصهره...
«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة
«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة...
شاهد: «القسام» تعرض مشاهد «عملية المغازي» المركبة التي قُتِل فيها 24 جنديًا إسرائيليًا
شاهد: «القسام» تعرض مشاهد «عملية المغازي» المركبة التي قُتِل......
وقوع أكبر حصيلة قتلى يومية بين صفوف قوات الاحتلال في قطاع غزة أمس
وقوع أكبر حصيلة قتلى يومية بين صفوف قوات الاحتلال في قطاع ......
شهادات داخل «سي إن إن» تكشف انحيازها للاحتلال في تغطية الحرب على غزة
شهادات داخل «سي إن إن» تكشف انحيازها للاحتلال في تغطية الحرب......
المزيد
واشنطن تنفذ ضربات جديدة استهدفت مدينة الحديدة الساحلية اليمنية
واشنطن تنفذ ضربات جديدة استهدفت مدينة الحديدة الساحلية ......
المغرب.. آلاف المتظاهرين يطالبون بإنهاء تطبيع العلاقات مع إسرائيل وإيقاف «الإبادة» في غزة
المغرب.. آلاف المتظاهرين يطالبون بإنهاء تطبيع العلاقات مع ......
حزب الله يعلن استهداف «تجهيزات تجسسية» إسرائيلية في رويسات العلم
حزب الله يعلن استهداف «تجهيزات تجسسية» إسرائيلية في رويسات ......
«كتائب القسام» تعلن مقتل أسيرين وإصابة 8 بسبب تواصل القصف الإسرائيلي
«كتائب القسام» تعلن مقتل أسيرين وإصابة 8 بسبب تواصل القصف ......
قيادي في حماس لـ«فرانس برس»: أي هجوم إسرائيلي على رفح يعني نسف مفاوضات تبادل الأسرى
قيادي في حماس لـ«فرانس برس»: أي هجوم إسرائيلي على رفح يعني ......
المزيد