الحوثيون: تنفيذ عملية عسكرية بالصواريخ الباليستية في منطقة أم الرشراش المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين في اليمن العميد يحيي سريع تنفيذ عملية عسكرية ضدَّ أهدافٍ محددةٍ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ بالأراضي الفلسطينية المحتلةِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستية.

وأضاف سريع في بيان نشره على منصة «إكس» اليوم الجمعة أن العملية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ حتى هذه اللحظةِ للعدوانِ والحصارِ المفروض على قطاع غزة.

وأكد الناطق العسكري أن الحوثيين لن يترددوا «في تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الصهيونيِّ في البرِّ والبحرِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة».