الأمم المتحدة تدعو لجمع 4.1 مليار دولار لمساعدة السودان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، حاجتها إلى 4.1 مليار دولار في 2024 لتوفير مساعدة إنسانية للسكان في السودان التي تشهد حربًا أهلية، وللاجئين منهم في الدول المجاورة.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث في بيان: «لقد حرمت عشرة أشهر من النزاع السكان في السودان من كل شيء تقريبًا، الأمن والمأوى وسبل العيش»، وفق وكالة «فرانس برس».

ومنذ 15 أبريل، يدور قتال في السودان بين القوات الموالية لقائد الجيش عبدالفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بلقب حميدتي، وفشلت الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى مفاوضات سلام حتى الآن.

امتداد رقعة القتال لسلة غذاء السودان

وعلى مدى أشهر، امتدت رقعة القتال إلى ولاية الجزيرة التي كانت تعتبر سلة غذاء البلاد قبل الحرب، ولم يستثن الجوع أحدًا من السكان، ويواجه حوالي 18 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد حاليًا أزمة حادة، حسب الأمم المتحدة.

وفي دارفور (غرب)، يموت طفل كل ساعتين في مخيم زمزم للنازحين، وهو الأكبر والأقدم في البلاد ويؤوي 300 ألف إلى 500 ألف شخص حسب التقديرات، وفق ما ذكرت منظمة أطباء بلا حدود هذا الأسبوع.

في هذا البلد الذي يعد من أفقر دول العالم، يحتاج نحو 25 مليون شخص، أي ما يعادل نصف عدد السكان، إلى مساعدات إنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة. وخرجت من الخدمة ثلاثة أرباع المرافق الصحية في الولايات السودانية المتضررة من النزاع، في حين تنتشر أمراض مثل الكوليرا والحصبة والملاريا.

فرار 1.5 مليون سوداني

وتسبب العنف في فرار أكثر من 1.5 مليون شخص، واللجوء إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان التي كانت قد استقبلت بالفعل أعدادًا كبيرة من اللاجئين قبل الحرب.

وتقول الأمم المتحدة إنها تحتاج إلى 4.1 مليار دولار هذا العام، بينها 2.7 مليون لمساعدة 14.7 مليون شخص في السودان. وأكد غريفيث «أن سخاء المانحين يساعدنا على توفير الغذاء والمأوى ومياه الشرب والتعليم للأطفال، علاوة على مكافحة آفة العنف القائم على النوع الاجتماعي ورعاية الناجين».

وأشار إلى أنه «لم يجر تمويل سوى نصف نداء العام الماضي، ويتعين علينا هذا العام تقديم المزيد وبالحاح أكبر»، لسد الاحتياجات الإنسانية داخل السودان.

ومن المبلغ المطلوب، تحتاج مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى 1.4 مليار دولار علاوة على ذلك، لتمكينها من تقديم المساعدة لحوالي 2.7 مليون لاجئ في الدول المضيفة. وقال رئيس المفوضية فيليبو غراندي في البيان: «لقد التقيت للتو بعائلات نازحة في إثيوبيا وداخل السودان – لقد فقدوا الكثير»، وأضاف: «أطلب بإلحاح من المجتمع الدولي زيادة دعمه للشعب السوداني. فهو بحاجة ماسة إلى المساعدة، ويحتاج إليها الآن».