  • Alwasat News
Atwasat

بعد 120 يوماً: 27238 شهيدًا وأكثر من ألفي مجزرة للاحتلال في غزة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 فبراير 2024, 09:24 مساء
بعد 120 يوماً: 27238 شهيدًا وأكثر من ألفي مجزرة للاحتلال في غزة
حذاء طفل فلسطيني مضرج بالدماء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. (أرشيفية: الإنترنت)
WTV_Frequency

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة تحديثات لأهم إحصاءات العدوان الإسرائيلي على القطاع، وأشار التقرير إلى أنه بعد 120 يوما على «حرب الإبادة الجماعية» فقد ارتكب الاحتلال 2325 مجزرة ذهب ضحيتها 27 ألفا و238 شهيدا ومفقودا، منهم 12 ألف طفل وأكثر من 8 آلاف امرأة.

كما استشهد 339 من الطواقم الطبية، و46 شهيدا من الدفاع المدني، و122 شهيدا من الصحفيين، وأوضح التقرير أن 66 ألفا و452 مصابا، 11 ألفا منهم بحاجة للسفر للعلاج لإنقاذ حياتهم، في حين يواجه 10 آلاف مريض سرطان خطر الموت.

- ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27.131 شهيدا
-  12 مجزرة خلال 24 ساعة.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27.238 شهيدا

ووفقا للإحصاءات فإن 350 ألف مريض مرضا مزمنا معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية، وكشف أنه يوجد مليونا نازح في قطاع غزة، بعد تدمير 70 ألف وحدة سكنية بشكل كامل و290 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئيا وأصبحت غير صالحة للسكن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة

«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة
دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر

دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر
ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)

ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)
الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا

الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا
تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري الإسباني

تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري ...
استقالة حاكمة المصرف المركزي التركي بعد «فضيحة» منح مزايا لعائلتها

استقالة حاكمة المصرف المركزي التركي بعد «فضيحة» منح مزايا لعائلتها
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي للتجاوزات الجماهيرية

شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي ...
الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية

الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية
عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)

عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)
شاهد الحلقة 13 من «مئوية ليبيا»: توافق وطني.. تكوين جيش.. حرب التحرير

شاهد الحلقة 13 من «مئوية ليبيا»: توافق وطني.. تكوين جيش.. حرب التحرير
(فيديو).. الاتحاد يفوز على البشائر بهدف الطاهر في «دورينا»

(فيديو).. الاتحاد يفوز على البشائر بهدف الطاهر في «دورينا»
أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة

أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة
استطلاع: نصف الأميركيين البالغين يرون أن «إسرائيل» تجاوزت الحدود في حربها على غزة

استطلاع: نصف الأميركيين البالغين يرون أن «إسرائيل» تجاوزت الحدود في حربها على ...
أحدث مدينة أميركية.. شيكاغو تصوت لصالح قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

أحدث مدينة أميركية.. شيكاغو تصوت لصالح قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد

رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد
في غياب رونالدو.. النصر السعودي يضرب رفاق ميسي بـ6 أهداف

في غياب رونالدو.. النصر السعودي يضرب رفاق ميسي بـ6 أهداف
فريدمان يكشف «عقيدة بايدن» الجديدة تجاه الشرق الأوسط

فريدمان يكشف «عقيدة بايدن» الجديدة تجاه الشرق الأوسط
داخل العدد 428: الانقسام يطال الكوارث.. و«ترسيخ» أوضاع المجموعات المسلحة

داخل العدد 428: الانقسام يطال الكوارث.. و«ترسيخ» أوضاع المجموعات المسلحة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
12 مجزرة خلال 24 ساعة.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27.238 شهيدا
12 مجزرة خلال 24 ساعة.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ...
السفير السعودي: المملكة لن تقبل بأي ضغوط تجاه مواقفها الثابتة من القضية الفلسطينية
السفير السعودي: المملكة لن تقبل بأي ضغوط تجاه مواقفها الثابتة من ...
المرصد السوري: مقتل 23 مقاتلاً موالياً لإيران في الضربات الأميركية على سورية
المرصد السوري: مقتل 23 مقاتلاً موالياً لإيران في الضربات ...
«الخارجية العراقية» تعلن استدعاء القائم بالأعمال الأميركي في بغداد
«الخارجية العراقية» تعلن استدعاء القائم بالأعمال الأميركي في ...
الجيش الأميركي: إسقاط 8 مسيرات قبالة اليمن وتدمير 4 قبل إطلاقها
الجيش الأميركي: إسقاط 8 مسيرات قبالة اليمن وتدمير 4 قبل إطلاقها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة الحُديدة
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة......
أكثر من 60 شهيدا بغارات عدوانية إسرائيلية على غزة
أكثر من 60 شهيدا بغارات عدوانية إسرائيلية على غزة...
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق...
مئة يوم من العدوان على غزة: كارثة إنسانية.. والاحتلال الإسرائيلي مصمم على إجرامه
مئة يوم من العدوان على غزة: كارثة إنسانية.. والاحتلال ......
تونس..السجن 3 سنوات مع النفاذ للغنوشي وصهره
تونس..السجن 3 سنوات مع النفاذ للغنوشي وصهره...
المزيد
بعد 120 يوماً: 27238 شهيدًا وأكثر من ألفي مجزرة للاحتلال في غزة
بعد 120 يوماً: 27238 شهيدًا وأكثر من ألفي مجزرة للاحتلال في ......
شاهد: «سرايا القدس» تسقط مسيرة إسرائيلية.. و«القسام» تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال
شاهد: «سرايا القدس» تسقط مسيرة إسرائيلية.. و«القسام» تستهدف ......
روسيا تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول الضربات الأميركية في العراق وسورية
روسيا تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول الضربات الأميركية......
الجيش الأميركي: إسقاط 8 مسيرات قبالة اليمن وتدمير 4 قبل إطلاقها
الجيش الأميركي: إسقاط 8 مسيرات قبالة اليمن وتدمير 4 قبل ......
«الخارجية العراقية» تعلن استدعاء القائم بالأعمال الأميركي في بغداد
«الخارجية العراقية» تعلن استدعاء القائم بالأعمال الأميركي في......
المزيد