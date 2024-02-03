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12 مجزرة خلال 24 ساعة.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27.238 شهيدا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 فبراير 2024, 12:27 مساء
12 مجزرة خلال 24 ساعة.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27.238 شهيدا
فلسطيني في غزة يبكي طفله الشهيد. (صفا)
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر، إلى 27.238 شهيدا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 27.238 شهيدا و66.452 إصابة بعد مرور 120 يوما من العدوان الصهيوني.

ولفتت إلى أن  الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 107 شهداء و165 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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