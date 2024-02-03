شاهد: «سرايا القدس» تسقط مسيرة إسرائيلية.. و«القسام» تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت «كتائب القسام» وفصائل المقاومة الفلسطينية استمرارها لليوم الـ119 تواليا في التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة.

واستهدفت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» دبابة إسرائيلية من نوع «ميركافا» بقذيفة «الياسين 105» غرب مدينة خان يونس، كما قصفت تجمعاً لقوات الاحتلال المتوغلة في منطقة الجامعات غرب مدينة غزة بقذائف «الهاون»، بحسب بيان على قناتها بـ«تليغرام».

إسقاط طائرة إسرائيلية بدون طيار

من جهتها، قصفت «سرايا القدس» بقذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات الاحتلال في محاور التقدم بمدينة خان يونس. وأعلنت «السرايا» إسقاط طائرة إسرائيلية بدون طيار من نوع «كواد كابتر» والسيطرة عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء محور التقدم جنوب غرب خان يونس.

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وقالت «السرايا» إنه بعد عودة «مقاتلينا» من مناطق الاشتباك في حي الأمل بخان يونس أكدوا استهدافهم جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع «D9» آخر شارع المدرسة «والاشتباك مع جنود الاحتلال من نقطة صفر أوقعوهم بين قتيل وجريح واغتنموا أسلحتهم وعتادهم».

وأعلنت أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعا لجنود الاحتلال محيط موقع «أبوصفية» العسكري شرق المنطقة الوسطى من قطاع غزة.