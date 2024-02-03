دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع السورية، السبت، إن الاحتلال الأميركي لأجزاء من سورية «لا يمكن أن يستمر»، بعد ساعات من ضربات ليلية جوية على سورية والعراق، أسفرت عن قتلى وجرحى وأضرار كبيرة رداً على هجوم بطائرة مسيّرة على قوات أميركية في الأردن، خلف ثلاث قتلى بين الجنود الأميركيين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بيانا لوزارة الدفاع أفاد بمقتل «عدد من المدنيين والعسكرين وإصابة آخرين بجروح وأضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة»، بحسب وكالة فرانس «برس».

وأضاف البيان أن «احتلال القوات الأميركية لأجزاء من الأراضي السورية لا يمكن أن يستمر»، مؤكداً استمرار القوات السورية في حربها «ضد الإرهاب حتى القضاء عليه وعزمها على تحرير كامل الأراضي السورية».