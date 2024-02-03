  • Alwasat News
Atwasat

دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 فبراير 2024, 10:13 صباحا
دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر
شعار وزارة الدفاع السورية. (الإنترنت)
WTV_Frequency

قالت وزارة الدفاع السورية، السبت، إن الاحتلال الأميركي لأجزاء من سورية «لا يمكن أن يستمر»، بعد ساعات من ضربات ليلية جوية على سورية والعراق، أسفرت عن قتلى وجرحى وأضرار كبيرة رداً على هجوم بطائرة مسيّرة على قوات أميركية في الأردن، خلف ثلاث قتلى بين الجنود الأميركيين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بيانا لوزارة الدفاع أفاد بمقتل «عدد من المدنيين والعسكرين وإصابة آخرين بجروح وأضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة»، بحسب وكالة فرانس «برس».

وأضاف البيان أن «احتلال القوات الأميركية لأجزاء من الأراضي السورية لا يمكن أن يستمر»، مؤكداً استمرار القوات السورية في حربها «ضد الإرهاب حتى القضاء عليه وعزمها على تحرير كامل الأراضي السورية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)

ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)
الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا

الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا
تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري الإسباني

تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري ...
استقالة حاكمة المصرف المركزي التركي بعد «فضيحة» منح مزايا لعائلتها

استقالة حاكمة المصرف المركزي التركي بعد «فضيحة» منح مزايا لعائلتها
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي للتجاوزات الجماهيرية

شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي ...
الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية

الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية
عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)

عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)
شاهد الحلقة 13 من «مئوية ليبيا»: توافق وطني.. تكوين جيش.. حرب التحرير

شاهد الحلقة 13 من «مئوية ليبيا»: توافق وطني.. تكوين جيش.. حرب التحرير
(فيديو).. الاتحاد يفوز على البشائر بهدف الطاهر في «دورينا»

(فيديو).. الاتحاد يفوز على البشائر بهدف الطاهر في «دورينا»
أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة

أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة
استطلاع: نصف الأميركيين البالغين يرون أن «إسرائيل» تجاوزت الحدود في حربها على غزة

استطلاع: نصف الأميركيين البالغين يرون أن «إسرائيل» تجاوزت الحدود في حربها على ...
بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد تفجير مقر لها في غزة

بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد تفجير مقر لها في غزة
أحدث مدينة أميركية.. شيكاغو تصوت لصالح قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

أحدث مدينة أميركية.. شيكاغو تصوت لصالح قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)
أمسية ثقافية ليبية مصرية في اتيليه القاهرة

أمسية ثقافية ليبية مصرية في اتيليه القاهرة
قاض فدرالي يرفض دعوى تلزم بايدن بالضغط على «إسرائيل» لوقف قصف غزة ويُقر فحواها

قاض فدرالي يرفض دعوى تلزم بايدن بالضغط على «إسرائيل» لوقف قصف غزة ويُقر فحواها
في غياب رونالدو.. النصر السعودي يضرب رفاق ميسي بـ6 أهداف

في غياب رونالدو.. النصر السعودي يضرب رفاق ميسي بـ6 أهداف
فريدمان يكشف «عقيدة بايدن» الجديدة تجاه الشرق الأوسط

فريدمان يكشف «عقيدة بايدن» الجديدة تجاه الشرق الأوسط
داخل العدد 428: الانقسام يطال الكوارث.. و«ترسيخ» أوضاع المجموعات المسلحة

داخل العدد 428: الانقسام يطال الكوارث.. و«ترسيخ» أوضاع المجموعات المسلحة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع خسائر المقاتلين الموالين لإيران في سورية إلى 13 قتيلا.. والسبب ضربة أميركية محتملة
ارتفاع خسائر المقاتلين الموالين لإيران في سورية إلى 13 قتيلا.. ...
ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)
ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي...
18 قتيلا في ضربات أميركية على سورية
18 قتيلا في ضربات أميركية على سورية
العراق يرفض الهجمات الأميركية: تنتهك السيادة وتهدد أمن المنطقة
العراق يرفض الهجمات الأميركية: تنتهك السيادة وتهدد أمن المنطقة
البيت الأبيض: نجاح ضربات الـ30 دقيقة على 7 مواقع في سورية والعراق
البيت الأبيض: نجاح ضربات الـ30 دقيقة على 7 مواقع في سورية والعراق
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة الحُديدة
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة......
أكثر من 60 شهيدا بغارات عدوانية إسرائيلية على غزة
أكثر من 60 شهيدا بغارات عدوانية إسرائيلية على غزة...
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق...
مئة يوم من العدوان على غزة: كارثة إنسانية.. والاحتلال الإسرائيلي مصمم على إجرامه
مئة يوم من العدوان على غزة: كارثة إنسانية.. والاحتلال ......
تونس..السجن 3 سنوات مع النفاذ للغنوشي وصهره
تونس..السجن 3 سنوات مع النفاذ للغنوشي وصهره...
المزيد
19 شهيدا وعشرات الجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على غزة
19 شهيدا وعشرات الجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على غزة...
«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة
«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة...
دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر
دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر...
البيت الأبيض: نجاح ضربات الـ30 دقيقة على 7 مواقع في سورية والعراق
البيت الأبيض: نجاح ضربات الـ30 دقيقة على 7 مواقع في سورية ......
العراق يرفض الهجمات الأميركية: تنتهك السيادة وتهدد أمن المنطقة
العراق يرفض الهجمات الأميركية: تنتهك السيادة وتهدد أمن ......
المزيد