جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إغراق أنفاق في قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء إنه يقوم بضخ كميات ضخمة من المياه في أنفاق بغزة بهدف تدمير شبكة الأنفاق المترامية تحت الأرض، بحسب زعمه.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن «ذلك جزء من مجموعة وسائل ينشرها الجيش الإسرائيلي للقضاء على التهديد الذي تمثله شبكة الأنفاق تحت الأرضية لحماس»، وفق «فرانس برس».

800 نفق تحت غزة

وأضاف البيان «عدة وحدات تابعة للجيش ووزارة الدفاع طورت بشكل مشترك عدة أدوات لضخ المياه بوتيرة عالية إلى أنفاق حماس في القطاع، وذلك كجزء من مجموعة الأدوات المتنوعة المتوفرة للتعامل مع الأنفاق».

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وحدد الاحتلال حتى نوفمبر الماضي حوالي 800 نفق تحت غزة، على الرغم من اعترافهم بأن الشبكة أكبر من ذلك، وتعد خطة الإغراق واحدة من بين الخيارات التي تدرسها إسرائيل لتدمير نظام الأنفاق الذي برز كهدف رئيسي لحملتها على قطاع غزة.

أضرارا جسيمة للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة

وفي ديسمبر الماضي، أفادت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش يدرس احتمال إغراق الأنفاق بمياه البحر التي تضخ من البحر الأبيض المتوسط.

لكن خبراء حذروا من أن هذا الخيار خطير ويشكل أخطارًا كبيرة على المدنيين المحاصرين في غزة. ونبهت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز في ديسمبر من أن ذلك «سيسبب أضرارًا جسيمة للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة المتداعية أصلا».

وأضافت «هناك أيضًا خطر انهيار مبان وطرق بسبب الضغط المتزايد وتسرب مياه البحر إلى غزة».