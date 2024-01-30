  • Alwasat News
Atwasat

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إغراق أنفاق في قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 يناير 2024, 08:27 مساء
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إغراق أنفاق في قطاع غزة
قوات الاحتلال داخل نفق في غزة. (الإنترنت)
WTV_Frequency

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء إنه يقوم بضخ كميات ضخمة من المياه في أنفاق بغزة بهدف تدمير شبكة الأنفاق المترامية تحت الأرض، بحسب زعمه.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن «ذلك جزء من مجموعة وسائل ينشرها الجيش الإسرائيلي للقضاء على التهديد الذي تمثله شبكة الأنفاق تحت الأرضية لحماس»، وفق «فرانس برس».

 800 نفق تحت غزة
وأضاف البيان «عدة وحدات تابعة للجيش ووزارة الدفاع طورت بشكل مشترك عدة أدوات لضخ المياه بوتيرة عالية إلى أنفاق حماس في القطاع، وذلك كجزء من مجموعة الأدوات المتنوعة المتوفرة للتعامل مع الأنفاق».

-  المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية
-  الاحتلال يدرس بناء جدار فاصل تحت الأرض على حدود قطاع غزة مع مصر

وحدد الاحتلال حتى نوفمبر الماضي حوالي 800 نفق تحت غزة، على الرغم من اعترافهم بأن الشبكة أكبر من ذلك، وتعد خطة الإغراق واحدة من بين الخيارات التي تدرسها إسرائيل لتدمير نظام الأنفاق الذي برز كهدف رئيسي لحملتها على قطاع غزة.

 أضرارا جسيمة للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة
وفي ديسمبر الماضي، أفادت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش يدرس احتمال إغراق الأنفاق بمياه البحر التي تضخ من البحر الأبيض المتوسط.

لكن خبراء حذروا من أن هذا الخيار خطير ويشكل أخطارًا كبيرة على المدنيين المحاصرين في غزة. ونبهت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز في ديسمبر من أن ذلك «سيسبب أضرارًا جسيمة للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة المتداعية أصلا».

وأضافت «هناك أيضًا خطر انهيار مبان وطرق بسبب الضغط المتزايد وتسرب مياه البحر إلى غزة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد سرقة أعضاء منها.. دفن 100 جثمان خطفها الاحتلال من غزة

بعد سرقة أعضاء منها.. دفن 100 جثمان خطفها الاحتلال من غزة
إيلون ماسك يعلن أن «نيورالينك» أجرت أول زرع غرسة دماغية لمريض

إيلون ماسك يعلن أن «نيورالينك» أجرت أول زرع غرسة دماغية لمريض
بالفيديو.. لحظة تسلل قوات خاصة صهيونية لاغتيال 3 فلسطينيين داخل مستشفى بجنين

بالفيديو.. لحظة تسلل قوات خاصة صهيونية لاغتيال 3 فلسطينيين داخل مستشفى بجنين
«يونيسف»: أطفال غزة معرضون لخطر فقدان اللقاحات

«يونيسف»: أطفال غزة معرضون لخطر فقدان اللقاحات
بوشناف يوقّع «الكلب الذهبي» و«العلكة» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

بوشناف يوقّع «الكلب الذهبي» و«العلكة» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
الشؤون الاجتماعية: شحنة مساعدات عاجلة للأسر المتضررة في زليتن

الشؤون الاجتماعية: شحنة مساعدات عاجلة للأسر المتضررة في زليتن
غرق طفل في مستنقع المياه الجوفية بمدينة زليتن

غرق طفل في مستنقع المياه الجوفية بمدينة زليتن
ساحل العاج تجرد السنغال من لقبها وتتأهل لربع نهائي كأس أفريقيا

ساحل العاج تجرد السنغال من لقبها وتتأهل لربع نهائي كأس أفريقيا
شاهد في برنامج «فلوسنا»: المياه الجوفية تغرق إجدابيا وزليتن

شاهد في برنامج «فلوسنا»: المياه الجوفية تغرق إجدابيا وزليتن
«مجلس الحكماء» يدعو إلى امتثال إسرائيل الفوري للتدابير الموقتة لمحكمة العدل الدولية

«مجلس الحكماء» يدعو إلى امتثال إسرائيل الفوري للتدابير الموقتة لمحكمة العدل ...
«لا راحة ولا حرمة للموتى في غزة».. الاحتلال الإسرائيلي يهدم ويدمر ألفي قبر في عشرين مقبرة رسمية وعشوائية

«لا راحة ولا حرمة للموتى في غزة».. الاحتلال الإسرائيلي يهدم ويدمر ألفي قبر في ...
شاهد.. «في التسعين» يتابع «ميتشو» في الأمم وقرار إبعاد الجمهور وظهور الفلسطيني في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين» يتابع «ميتشو» في الأمم وقرار إبعاد الجمهور وظهور الفلسطيني ...
الأخضر يتخطى الهلال بثلاثية ليحتل وصافة المجموعة الأولى في «دورينا»

الأخضر يتخطى الهلال بثلاثية ليحتل وصافة المجموعة الأولى في «دورينا»
الأردن يطيح بالعراق في مباراة مجنونة ويبلغ ربع نهائي أمم آسيا

الأردن يطيح بالعراق في مباراة مجنونة ويبلغ ربع نهائي أمم آسيا
كاريكاتير حليم - استمرار انخفاض الدينار الليبي أمام الدولار

كاريكاتير حليم - استمرار انخفاض الدينار الليبي أمام الدولار
صالح صولة يداعب ذكريات الكرة الليبية عبر صورة مع النابولي

صالح صولة يداعب ذكريات الكرة الليبية عبر صورة مع النابولي
الاحتلال يعدم طفلا ميدانيا في بيت لحم بالضفة الغربية

الاحتلال يعدم طفلا ميدانيا في بيت لحم بالضفة الغربية
«ركلات الحظ» تبتسم للكونغو وتقصي مصر من أمم أفريقيا

«ركلات الحظ» تبتسم للكونغو وتقصي مصر من أمم أفريقيا
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 26751 شهيدا
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 26751 شهيدا
«حماس» تتسلم مقترح اجتماع باريس لوقف إطلاق النار في غزة.. وتؤكد بدء دراسته
«حماس» تتسلم مقترح اجتماع باريس لوقف إطلاق النار في غزة.. وتؤكد ...
الاحتلال يشدد حصاره على مجمع ناصر ومستشفى الأمل في خان يونس
الاحتلال يشدد حصاره على مجمع ناصر ومستشفى الأمل في خان يونس
بعد سرقة أعضاء منها.. دفن 100 جثمان خطفها الاحتلال من غزة
بعد سرقة أعضاء منها.. دفن 100 جثمان خطفها الاحتلال من غزة
لبنان.. لاجئون فلسطينيون يعتصمون أمام مقر «أونروا» احتجاجا على وقف تمويل الوكالة
لبنان.. لاجئون فلسطينيون يعتصمون أمام مقر «أونروا» احتجاجا على ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي الشيخ رضوان بغزة
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي ......
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة الحُديدة
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة......
عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ96 من العدوان الإسرائيلي على غزة
عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ96 من العدوان الإسرائيلي ......
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق...
أكثر من 60 شهيدا بغارات عدوانية إسرائيلية على غزة
أكثر من 60 شهيدا بغارات عدوانية إسرائيلية على غزة...
المزيد
«سرايا القدس» توجه رسالة للاحتلال: أسراكم لن يعودوا إلا بقرار من المقاومة
«سرايا القدس» توجه رسالة للاحتلال: أسراكم لن يعودوا إلا ......
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إغراق أنفاق في قطاع غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إغراق أنفاق في قطاع غزة...
المغرب: تفكيك «شبكة إرهابية» من 4 أشخاص موالين لتنظيم «داعش»
المغرب: تفكيك «شبكة إرهابية» من 4 أشخاص موالين لتنظيم «داعش»...
لبنان.. لاجئون فلسطينيون يعتصمون أمام مقر «أونروا» احتجاجا على وقف تمويل الوكالة
لبنان.. لاجئون فلسطينيون يعتصمون أمام مقر «أونروا» احتجاجا ......
بعد سرقة أعضاء منها.. دفن 100 جثمان خطفها الاحتلال من غزة
بعد سرقة أعضاء منها.. دفن 100 جثمان خطفها الاحتلال من غزة...
المزيد