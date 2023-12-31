الاحتلال يدرس بناء جدار فاصل تحت الأرض على حدود قطاع غزة مع مصر

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تدرس دولة الاحتلال الإسرائيلي بناء جدار عميق تحت الأرض على طول حدود قطاع غزة مع مصر، لوقف ما يزعم أنها عمليات تهريب الأسلحة إلى داخل قطاع غزة.

وقالت جريدة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، أمس السبت، «سيجرى بناء الجدار على الحدود مع غزة «باستخدام الوسائل التكنولوجية، لمنع محاولات حفر الأنفاق أو تهريب الأسلحة إلى القطاع، بهدف منع حركة حماس من إعادة بناء قدراتها العسكرية».

وأثار وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، مقترح بناء الجدار الحدودي بتمويل أميركي خلال نقاشات أجراها مع نظيره الأميركي، لويد أوستن، أثناء زيارة أجراها الأخير إلى تل أبيب الأسبوع الماضي.

ويشمل الاقتراح الإسرائيلي بناء جدار على طول 13 كم بطول الحدود بين قطاع غزة ومصر، على غرار الجدار بين «إسرائيل» وغزة، الذي يمتد على مساحة 65 كم، باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة التي تضمن عدم اختراقه.

وقد جرى بناء الجدار الحدودي بين الجانبين بعد حرب العام 2014، ويتقاطع مع شبكة أنفاق تحت الأرض يزعم الاحتلال أنها تابعة لحركة «حماس».

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السيطرة على محور فلادلفيا

يأتي ذلك بينما صرح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، أمس السبت، بأن «منطقة محور فيلادلفيا الحدودية بين غزة ومصر ينبغي أن تكون تحت سيطرة إسرائيل».

بينما لم يتخذ مجلس الحرب الإسرائيلي، وفق «يديعوت أحرنوت»، قرارا بشأن توسيع العمليات البرية في مدينة رفح.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للأسبوع الـ13 على التوالي، مُسقطا أكثر من 21 و600 شهيد، ونحو 56 ألفا و165 مصابا.