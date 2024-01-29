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إصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة بعملية دهس في حيفا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 يناير 2024, 02:58 مساء
إصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة بعملية دهس في حيفا
من مكان تنفيذ العملية الاستشهادية. (الإنترنت)
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أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، إصابة أحد جنود البحرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي بجراح خطيرة بعد تعرضه لعملية دهس في مدينة حيفا، فيما استهدف الجنود المنفذ بالرصاص؛ فاستشهد في المكان.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن المنفذ استخدم مركبة ذات لوحات ترخيص إسرائيلية صفراء، ودهس أحد الجنود قرب قاعدة سلاح البحرية في حيفا، ما أدى لإصابة الجندي بجراح خطيرة، وفق وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وقالت القناة إن المنفذ خرج من المركبة بعد تنفيذه عملية الدهس وهو يحمل «بلطة»، وحاول الإجهاز على الجندي، قبل استهدافه بالرصاص من الجنود المتواجدين في المكان؛ فأصيب بجراح بالغة ليعلن بعدها عن استشهاده، في حين فتحت شرطة الاحتلال تحقيقًا في ظروف العملية.

 

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