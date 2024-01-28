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شكري للمفوض العام لـ«الأونروا»: غير مقبول تعليق بعض الدول تمويلها لأنشطة الوكالة في هذا التوقيت

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 06:13 مساء
شكري للمفوض العام لـ«الأونروا»: غير مقبول تعليق بعض الدول تمويلها لأنشطة الوكالة في هذا التوقيت
صورة مركبة لوزير الخارجية المصري سامح شكري (يسار)، والمفوض العام لوكالة «الأونروا» فيليب لازاريني . (الإنترنت)
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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن محاولات استهداف وكالة الأونروا في ظل هذا التوقيت الصعب، وتحجيم قدراتها على القيام بمهامها في غزة، يفاقم من الآثار الخطيرة لسياسة الحصار والتجويع والعقاب الجماعي التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع وكالة الأونروا، وتقديم جميع أوجه الدعم لضمان استمرارها في توفير الخدمات الحيوية للفلسطينيين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه سامح شكري، اليوم الأحد، من المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، فيليب لازاريني، بحسب بيان للناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد.

وذكر الناطق، أن شكري أكد خلال الاتصال على الدور المحوري الذي تضطلع به وكالة الأونروا وفق تكليفها الأممي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وكذلك فيما يتعلق بالجهد الإنساني الضخم الذي لا يمكن الاستغناء عنه في توفير الملاذ الآمن وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة في ظل تفاقم تأزم الوضع الإنساني في القطاع.

عقاب جماعي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، 
ونوه شكري بأنه من غير المقبول اتخاذ بعض الدول قرارات بتعليق تمويلها لأنشطة الوكالة في هذا التوقيت دقيق الحساسية، فيما يبدو أنه بمثابة عقاب جماعي ضد جميع العاملين في الوكالة، والذين يبلغ عددهم حوالي 30 ألفًا، وكذلك أبناء الشعب الفلسطيني، على إثر مزاعم تتعلق بتورط عدد محدود جدًا من موظفي الوكالة في أحداث 7 أكتوبر الماضي، وهي المزاعم التي لا تزال قيد عملية تحقيق ومراجعة داخلية بأجهزة الوكالة تتسم بالشفافية.

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ومن جانبه، أعرب المفوض العام لوكالة الأونروا عن أسفه لاتخاذ قرارات تعليق التمويل في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة، وتداعياتها على انتظام مهام الوكالة خلال الفترة القادمة، معربًا عن تقديره البالغ للدور المهم والحيوي الذي تضطلع به مصر في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولدعم مصر وتضامنها مع الوكالة فيما تواجهه من تحديات.

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