فرنسا تعلق مساعداتها لـ«الأونروا» في الربع الأول من 2024

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت فرنسا الأحد تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التابعة للأمم المتحدة في الربع الأول من العام 2024، بعد ادعاءات صهيونية بتورط موظفين فيها في هجوم السابع من أكتوبر والتي تنفيها المقاومة والسلطة الفلسطينية وتعتبرها الدول العربية مبررًا لتدمير حق اللاجئين في العودة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية «لا تعتزم فرنسا صرف دفعة جديدة للربع الأول من العام 2024 وستقرر متى يحين وقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويأتي ذلك بعد يومين من قبول محكمة العدل الدولية في لاهاي، دعوة جنوب أفريقيا بفرض إجراءات عاجلة على الاحتلال في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.