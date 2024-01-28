«الهلال الأحمر»: نفاد الأكسجين من مستشفى الأمل مع استمرار حصار دبابات الاحتلال له

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، عن نفاد مخزون الأوكسجين الخاص بمستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس جنوب قطاع غزة، بسبب استمرار الحصار، الذي تفرضه قوات الاحتلال على المستشفى منذ أسبوع تقريبا.

وحذرت الجمعية في بيان صحفي، من خطورة نفاد الأوكسجين وعدم إمكانية الطواقم الطبية من إجراء العمليات الجراحية جراء ذلك، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في وقت سابق استمرار القصف الإسرائيلي وإطلاق النار في محيط مستشفى الأمل التابع لها في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حذرت الخميس الماضي من فقدان حياة آلاف المصابين جنوب قطاع غزة، في حال توقف عدد من المرافق الطبية الرئيسية عن العمل بسبب تدهور الرعاية الطبية الطارئة ونفاد الأدوية.

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ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الإثنين الماضي، سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط المستشفيات المتواجد فيها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح .

يذكر أن 14 مستشفى من أصل 36 في غزة تعمل بشكل جزئي، بينها تسعة مستشفيات في الجنوب وستة في الشمال.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 26422 غالبيتهم من النساء والأطفال، و65087 مصابا، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر الماضي.