للدبلوماسيين غير المسلمين.. السعودية ستسمح ببيع المشروبات الكحولية لأول مرة

القاهرة - بوابة الوسط

للمرة الأولى في المملكة، تعتزم السعودية السماح ببيع المشروبات الكحولية للدبلوماسيين غير المسلمين، بحسب ما أفاد مصدران مطلعان على المشروع الأربعاء.

ونقلت «فرانس برس» عن مصدر قوله إن المشروبات الكحولية «ستُباع للدبلوماسيين غير المسلمين» الذين اضطروا في السابق إلى استيراد الكحول عبر الحقيبة الدبلوماسية، فيما نقلت «رويترز» عن مصدر قوله إن السعودية ستفتتح خلال أسابيع قليلة أول متجر في العاصمة الرياض عبر تطبيق على الهاتف المحمول للحصول على رمز دخول من وزارة الخارجية السعودية وسيتعين علىهم أيضا الالتزام بالحصص الشهرية المخصة لهم.

وأصدر الملك السعودي الراحل عبدالعزيز آل سعود حظرًا على المشروبات الكحولية في المملكة في أوائل خمسينيات القرن الماضي، بعد فترة وجيزة من حادثة سكر فيها أحد أبنائه، وقتل غاضبًا دبلوماسيًا بريطانيًا بالرصاص، وبات الحظر قانون البلاد مذاك الحين، بحسب الوكالة الفرنسية.

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وتقدم البعثات الأجنبية المشروبات في الحي الدبلوماسي بالرياض، وبعضها يصنَّع محليًا، فيما يلجأ آخرون إلى السوق السوداء، حيث يمكن أن تباع زجاجات الويسكي بمئات الدولارات قبيل الأعياد على غرار ليلة رأس السنة.

غرامات والسجن والجلد العلني

وبموجب القانون السعودي، يمكن أن تشمل عقوبات استهلاك أو حيازة الكحول، فرض غرامات والسجن والجلد العلني والترحيل للأجانب.

وقد أثارت الوتيرة السريعة للإصلاحات الاجتماعية الأخيرة، بما في ذلك إعادة فتح دور السينما والسماح بتنظيم مهرجانات موسيقية مختلطة بين الجنسين، تكهنات واسعة النطاق بأن حظر الكحول قد يُرفع، أو على الأقل يجري التساهل بشأنه مع بروز مرافق سياحية جديدة على غرار مدينة «نيوم» المستقبلية بكلفة تصل إلى 500 مليار دولار.

لكنَّ بيانًا رسميًا سعوديًا الأربعاء أفاد بأن السلطات تقدم «إطارًا تنظيميًا جديدًا... لمواجهة التجارة غير المشروعة في السلع والمنتجات الكحولية التي تتلقاها البعثات الدبلوماسية».

وأضاف «ستركز العملية الجديدة على تخصيص كميات محددة من السلع الكحولية عند دخولها إلى المملكة، لوضع حد للعملية السابقة غير المنظمة التي تسببت في تبادل غير منضبط لبضائع مماثلة في المملكة».