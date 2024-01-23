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109 أيام من العدوان على غزة.. عشرات الشهداء والجرحى مع استمرار المجازر الإسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 يناير 2024, 10:06 صباحا
109 أيام من العدوان على غزة.. عشرات الشهداء والجرحى مع استمرار المجازر الإسرائيلية
دمر في إحدى مناطق غزة بعدما سواها الاحتلال بالأرض. (صفا)
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استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، جراء استمرار العدوان  والمجازر الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ109 على التوالي.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفادت مصادر طبية، بوصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى؛ إثر قصف سيارة تقل نازحين قادمة من خان يونس إلى المحافظة الوسطى من قطاع غزة عبر الطريق الساحلي.

قنابل مضيئة في سماء قطاع غزة
واستشهد عدد من الفلسطينيين، بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الدحنون في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف محيط مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

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واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، المواطنين شرقي محافظة الوسطى، كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة في أجواء وسط قطاع غزة، واستهدف قصف مدفعي أراضي زراعية غربي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وواصلت زوارق الاحتلال قصف الشريط الساحلي لمدينة غزة وشمالي القطاع، بشكل مكثف على مدار الساعة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 25,300 شهيد، و63 ألف مصاب، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.

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